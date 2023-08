Gobernadores de Mendoza y Neuquén hablan de "instigadores" detrás de los robos a comercios

Advirtieron que los episodios de robos organizados que tuvieron lugar en sus provincias en los últimos días tienen detrás "un grupo de instigadores" sobre los cuales "debe caer todo el peso de la ley".

A la luz de los hechos deliberados y de las cadenas de mensajes falsas e infundadas que buscan alterar el orden público, reafirmo con contundencia que en Mendoza no da lo mismo estar del lado de la decencia que del lado del delito. — Rodolfo Suarez (@rodysuarez) August 22, 2023

Los gobernadores de Mendoza, Rodolfo Suárez y de Neuquén, Omar Gutiérrez, advirtieron que los episodios de robos organizados que tuvieron lugar en sus provincias en los últimos días tienen detrás "un grupo de instigadores" sobre los cuales, del mismo modo que sobre quienes protagonizaron intentos de robos en supermercados."Son grupos minúsculos que tienen antecedentes delictivos, con antecedentes penales y judiciales. Se ha instigado a través de redes sociales y estamos investigando quién esta detrás de este evento", dijo el mandatario neuquino en las últimas horas, en un video reproducido en sus redes sociales por la portavoz presidencial Gabriela Cerruti.En esa línea,y sostuvo que "surge claramente que ha habido grupo instigador que va llevando a la gente hacia donde no está la policía, que automáticamente graba y lo sube en las redes"."Está el artilugio, la herramienta de la instigación y vamos con todo el peso de la ley sobre ellos", completó.Por su parte, el mandatario mendocino envió también por redes un mensaje a los habitantes de su provincia para advertirles que "la difusión de mensajes por WhatsApp son falsos, maliciosos y cobardes, orquestados por alguien"."Estamos averiguando el móvil, si es político o no", señaló, al tiempo que advirtió que sobre"La policía de investigaciones está trabajando, así como les cayó el peso de la ley a los que realizaron esos hechos y están detenidos", dijo Suárez, quien solicitó "no difundir esos mensajes".El mensaje del gobernador mendocino también fue reproducido por la portavoz Cerruti."Si hay delincuentes, irán presos. Y, si hay desestabilizadores y golpistas, tendrán la respuesta de toda la sociedad que los repudia", aseveró la portavoz de la Presidencia.