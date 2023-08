Berni denunció una "campaña masiva" en redes sociales para incitar robos

Fuentes del gobierno bonaerense confirmaron que los intentos ocurrieron en Moreno, Tres de Febrero, Tigre y Escobar.

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, denunció este martes una "campaña masiva lanzada en redes sociales" parade Buenos Aires e indicó que la Policía "actuó rápidamente" y ya hay "" por el delito de robo en poblado y en banda contra supermercados."Durante el día empezó una campaña masiva por las redes sociales incitando a esa, un bombardeo constante, pero no hubo ningún tipo de incidentes", remarcó Berni en diálogo con C5N.El ministro explicó que "recién a la noche, cuando empezaban a cerrar los centros comerciales,en diferentes supermercados" y destacó que la Policía "actuó rápidamente y al momento hay 36 detenidos".Sobre los arrestados, remarcó el hecho de que se usaron vehículos para ir a robar "", y reprochó que este tipo de delito "no es un robo común, se califica como"."Mañana tenemos una reunión con los jueces federales y con otras autoridades de la provincia para actuar coordinadamente para sostener que este delito debe ser calificado con la mayor gravedad que son los 15 años, porque son incitaciones al robo", adelantó.Berni explicó que"desde dónde empezaron a surgir estos bombardeos mediáticos incitando este tipo de robo".y los que salieron a generar estos robos son", sostuvo.El ministro destacó que "en todos los lugares,y produjo las detenciones" y aseguró: "Tenemos cuatro helicópteros volando permanentemente, grupos de apoyo, distintas herramientas, poniendo toda la tecnología al servicio del cuidado de los intereses de los bonaerenses"."Vy que al menos estas personas que han sido detenidas no tengan ninguna duda que van a tener para un buen rato", subrayó.