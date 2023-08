Una jueza electoral denunció amenazas y el partido de Torres no admitió su derrota

El partido UNE de Sandra Torres siguen sin reconocer la derrota ante Arévalo

Bernardo Arévalo fue electo presidente este domingo en balotaje. Foto: AFP

Dos días después del balotaje presidencial en Guatemala, la presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Irma Palencia, afirmó este martes que recibió amenazas que prefirió no detallar para no "empañar" el proceso comicial, y el partido que perdió advirtió que no reconocerá los resultados hasta que finalice el escrutinio definitivo, informó la prensa local.dijo Palencia en declaraciones a la prensa.La magistrada explicó que prefirió no informarlo antes “para no trasladarle a los ciudadanos incertidumbre ni miedo”, y agregó que no sentía miedo, según el diario guatemalteco Prensa Libre., remarcó.Palencia hizo esas declaraciones después de que la magistrada del mismo tribunal Blanca Alfaro denunciara públicamente durante los comicios que estaba recibiendo mensajes con amenazas.“Espero que no vaya a cometer el error de fraude, porque si se lleva a cabo se le va a acabar la carrera", se leía en uno de los mensajes que la funcionaria mostró a la prensa y que finalizaba con amenazas a "su persona y su familia”.Alfaro no precisó si presentó alguna denuncia por ese hecho, pero dijo que otro de los jueces del TSE, Gabriel Aguilera, también recibió amenazas.y consagraron presidente a Bernardo Arévalo, del Movimiento Semilla (MS), con 58,4%.El fiscal de UNE, César Romano, manifestó que la preocupación de su espacio es saber si la información que les entregaron a los representantes partidarios es congruente con la información subida al sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).refirió Romano a la radio guatemalteca La Red.Romano dijo también que estaban evaluando las 24.427 actas y verificando que todo haya salido correctamente.Consultado sobre por qué no habían reconocido los resultados electorales, respondió:No obstante, Romano aclaró que hasta ese momento la UNE no había encontrado anomalías en el proceso electoral.Por su parte, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE-UE) instó a respetar el resultado del balotaje, a propósito de las acciones judiciales del Ministerio Público contra algunos actores del proceso."Estas acciones (de la fiscalía) han puesto y siguen poniendo en peligro el respeto a la voluntad popular expresada en las urnas; esperamos que el firme compromiso democrático expresado por los ciudadanos con sus instituciones sirvan para frenar esta situación", dijo el jefe de la MOE-UE, Jordi Cañas, en conferencia de prensa, según la agencia de noticias Sputnik.Cañas aludió a las acciones de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) contra altos funcionarios del TSE y contra los ciudadanos que trabajaron como digitadores por supuesta filiación al MS.El experto se refirió además a las denuncias de amenazas contra miembros del TSE, y advirtió que todo acto de coacción atenta contra la "institución" y contra "la democracia" en Guatemala. Sin embargo, su balance de los comicios fue positivo y opinó que primó la democracia.En su reporte preliminar, los observadores europeos resaltaron que el proceso fue "claro y transparente", y destacaron la agilidad para transmitir los resultados.La campaña al balotaje estuvo signada por dos presentaciones judiciales. Por un lado, un grupo de partidos que perdieron en junio en la primera vuelta pidieron una revisión de los resultados y, por otro, la FECI acusó al MS de irregularidad en las afiliaciones.En cuanto a la primera causa, los resultados fueron ratificados y el TSE y la Corte Constitucional (CC) permitieron que el MS compitiera en el balotaje.Sobre la segunda, la Corte Suprema de Justicia falló contra el pedido de la fiscalía.