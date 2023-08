El canciller Cafiero participará en la Cumbre Brics de Johannesburgo

El canciller Santiago Cafiero participará de la 15ª Cumbre Brics.//Foto Florencia Downes

El presidente brasileño pedirá el ingreso de Argentina al mecanismo Brics.// foto Agencia Brasil

Lula es uno de los principales impulsores a crear una moneda comercial entre los Brics y otros países para evitar utilizar el dólar estadounidense en los intercambios.

El canciller Santiago Cafiero participará el próximo jueves de forma virtual de la 15ª Cumbre Brics, el grupo de naciones y potencias emergentes que integran Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que se celebra en la ciudad sudafricana de Johannesburgo.El jefe del Palacio San Martín disertará a partir de las 9.30 (hora en Argentina) en el segmento "Diálogos Brics plus", junto a autoridades de los países del sur global invitados espacialmente al encuentro por la presidencia pro témpore del bloque, actualmente en manos de Sudáfrica, confirmaron a Télam fuentes de la Cancillería.En reiteradas ocasiones lossu conformidad sobre elque representa un tercio de la economía mundial, casi la mitad de la población, y ha contribuido en un 50% al crecimiento del producto bruto del mundo.Líderes de los países que conforman el Brics iniciaron este martes en Johannesburgo la cumbrecon la "oportunidad única de moldear la trayectoria del desarrollo global", según aseguró el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, uno de los participantes de la reunión en la que debatirá la ampliación del bloque y la desdolarización del comercio, entre otros temas.Justamente, este martesadelantó que pedirá el ingreso de Argentina al mecanismo Brics, abrió la posibilidad de comerciar en yuanes con su principal socio del Mercosur y sostuvo que el Gobierno argentino está "preso" a causa de un préstamo "con fines electorales" otorgado por el FMI al expresidente Mauricio Macri.En el programa "que todos los martes se transmite por los medios públicos brasileños,antes de la cumbre de presidentes de los Brics."Defiendo que nuestros hermanos de Argentina puedan participar de los Brics. Vamos a ver en la reunión si será ahora o en dos meses o en el futuro, pero es importante que Argentina entre a los Brics. Brasil no puede hacer política de desarrollo industrial sin olvidar que Argentina es un país que tiene que crecer junto con nosotros, que tenga poder de compra", aseguró Lula durante su programa semanal.En ese marco, Da Silva aseguró que conversó con su, sobre cómoutilizandoque el Banco Central argentino posee mediante un acuerdo de swap con China para sus reservas."Hay países como Argentina que no pueden comprar dólares y para vender a Brasil, por eso digo que es bueno negociar en nuestras monedas con mecanismos de nuestros bancos centrales", precisó Lula, cuyo país busca mecanismos para financiar las exportaciones industriales a nuestro país y así evitar retrasos en pagos por falta de reservas.Lula también aseguró que los Brics se transformaron en uny que puede mejorar ese perfil también con el ingreso de Indonesia, país con 200 millones de habitantes.Además de Argentina e Indonesia, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Bolivia, Venezuela, Egipto y Bielorrusia son algunas de las 40 naciones que expresaron su intención de entrar a lo que ya se definió comoEn su exposición durante la reunión de cancilleres del bloque que se realizó en junio pasado,advirtió que "lTampoco pueden abordarse con recetas genéricas que no distingan las realidades particulares que atravesamos los países del Sur".Bajo esa perspectiva, volvió a cuestionar que sean los países en desarrollo "los que deben cargar con los peores efectos de la actual crisis sistémica y de los efectos derivados de la guerra en Ucrania, como el aumento en los precios internacionales de los alimentos, los fertilizantes y la energía, así como de una mayor presión financiera y asfixia fiscal."Esas circunstancias -evaluó Cafiero en la esa oportunidad- amenazan seriamente con aumentar aún más la brecha Norte-Sur entre nuestras naciones".