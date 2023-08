Abuso sexual en infancias: un libro que pondera la escucha para afrontar el trauma

La autora, Erica Pincever / Foto: Eliana Obregón.

Foto: Eliana Obregón.

Niñez, abuso sexual y violencia simbólica: cómo construir sentido con trazos y colores Los dibujos del libro "El día que volvieron los colores", obra de Ro Ferrer, remiten a la mirada cándida de la infancia y eso acompaña a un texto fácil de recorrer sobre un tema difícil, que también parece sostenerse sobre esa candidez, sobre el derecho a mantener la inocencia del juego, de la confianza, del reír de alegría y de jugar sin riesgos, y que responde a un intercambio minucioso entre escritora e ilustradora, en este caso Érica Pincever.



Cuenta a Télam Ro Ferrer cómo fue esa construcción de relojería emocional y ese sincretismo de significaciones que da forma a este libro: "Era importante que el estado de niñez sin violencias, con ternura y armonía, quedara diferenciado de la agresión y el abuso; y fuimos hablando con Érica cómo representar la vulnerabilidad y la sensación de vacío y deshumanización en situaciones de abuso".



"En mi caso -señala la ilustradora y activista feminista nacida en Buenos Aires en 1977-, vengo acompañando hace años a madres protectoras, 'niñes' y adolescentes que logran animarse a denunciar; así que los parámetros sobre cómo graficar sin exponer ni revictimizar fueron un aprendizaje territorial que permitió profundizar sobre cómo trabajar la violencia simbólica en la construcción de sentido y de nuestra estructura mental.



Para Pincever, "fue muy emocionante ver a Dante por primera vez en los dibujos de Ro; fue asombroso como cobró vida" en un texto "descontracturado" que "intenta acercar a las chicas y los chicos de manera orgánica", que "cálidamente se propone ir acompañándoles y preparándoles para lo que sucederá conforme avanza el relato", una "calidez" que "está presente en todas las páginas, transmitiéndola ingenuidad de la edad, la alegría y la libertad".



"Fuimos hablando mucho sobre lo que ella quería mostrar, pero me dio absoluta libertad para ilustrar luego de haber leído el cuento", retoma Ferrer, para quien "dibujar es el modo de seguir jugando, siempre lo fue -afirma-, sigo muy conectada con 'mi niña', quizá parece ridículo, pero me ayuda mucho a soltar la mirada adultocentrista, es la partecita que permite seguir sorprendiéndote, mirando las cosas como si fuera la primera vez. Las ilustraciones de este cuento salieron desde ese lugar hermoso que aún habito y agradezco".



Pincever, especialista en violencia, maltrato y Abuso Sexual Infantil (ASI), añade sobre la hechura de este libro que "los cambios que las mujeres, los feminismos y las diversidades estamos logrando se dan en una lucha colectiva, que todas las revoluciones son colectivas, que es entre 'todes', que es en red, y que cada 'une' tiene algo valioso para aportar a la causa".



"Tanto la admirable lucha de Thelma Fardin (n.d.r: quien elogió el libro), o la de un grupo enorme de valientes mujeres y madres protectoras, como Yama Corin y Andrea Vázquez, que estos días están llevando adelante los juicios por abuso sexual contra los progenitores de sus 'hijes', todas fueron fuente de inspiración", indica la escritora.



Y agrega: "en estos días especialmente, en lo que pareciera que corren riesgo los derechos que con tanto esfuerzo conseguimos, resulta necesario recordar que nos tenemos para hacerlos valer, y que proteger los derechos de las infancias, y garantizar que crezcan en un ambiente libre de violencias es nuestra obligación. Es mucho lo que conseguimos y mucho más lo que vamos a conseguir; sepámonos juntas, no estamos solas, nos tenemos".

Foto: Eliana Obregón.

Atención especializada sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes

Por llamada gratuita y confidencial a la Línea 102.

Si sos víctima de violencia familiar o sexual, llamá a la Línea 137.

Si no te podes comunicar, buscá las áreas de niñez de tu provincia.

"El día en que volvieron los colores" es un libro de Érica Pincever ilustrado por Ro Ferrer que expone con cuidado y sutileza la problemática del abuso sexual en las infancias, a partir de un cuento donde el protagonista es Dante, un nene de ocho años que relata en primera persona, con sus palabras y su mirada de niño, el hecho que sufrió y la forma que encontró con su familia de afrontar el trauma para intentar sanar, un relato donde si algo queda claro es que "una víctima deja de ser víctima cuando habla, pero, sobre todo, cuando es escuchada", dice la autora.Si otra cosa confirma la, cuya edición estuvo a cargo de Nadia Fink, es cómo experiencias tan dolorosas y arrasadoras como éstas, psíquica y/o físicamente, pueden ser abordados por grandes y chicos a la vez, sin incomodidad ni golpes bajos. Las imágenes de Ferrer acompañan el "zeigeist" que captura el texto, crudo y directo en la sencillez de la voz que lo encarna, pero siempre deseante: de reír, de jugar, de volver a divertirse, que no renuncia a la candidez ni a la inocencia ni a las ganas y que viene acompañado por una guía muy concisa sobre cómo identificar y acompañar situaciones de Abuso Sexual Infantil (ASI).Por otra parte, hay algo que pasa en esta historia en particular y es que pareciera relatar, con los dibujos y las palabras, un mundo de varones donde las que intervienen para modificarlo son solo mujeres: la madre de Dante y Cinthia -la que "ayuda a chicos y a chicas que les pasan cosas feas como las que me pasaron a mí"-, la que le dijo que "valiente no es nunca tener miedo, sino animarse a pedir ayuda cuando pasa algo que nos hace sentir mal".Una vez que el padre de Dante es presentado como quien le abre las puertas de su casa a un antiguo mejor amigo de la secundaria que será quien abuse luego de su hijo, desaparece de la historia. Ese silencio en el texto, ese borramiento en las imágenes abre preguntas ¿fue adrede? ¿conlleva una mirada sobre las masculinidades? ¿qué lugar histórico cultural tienen hoy las masculinidades en estos relatos? ¿puede ser que aún no hayan sido revisadas? Porque si algo pone en duda este relato es la percepción sobre esas masculinidades."'El día en que volvieron los colores' habla del proceso por el que atravesó el protagonista como víctima de abuso sexual para transformarse luego en sobreviviente; porque creemos firmemente que pueden volver los colores, con acompañamiento, el tratamiento adecuado, amor y contención, como le pasó a Dante", subraya Pincever, una idea que resuena en el, quien habla de "sobrevivientes", también como Dante, desde su propia experiencia de abuso sexual infantil.Del prólogo: "en esta historia la prosa precisa y delicada de Pincever y los dibujos preciosos de Ferrer les dicen a 'estes niñes' que es imposible borrar las situaciones de abuso de sus vidas, pero que eso no impide ni impedirá que sean personas plenas, capaces de dar y recibir amor y de recuperar su confianza en 'les otres'. Que no están 'destinades' a ser 'víctimes' sino sobrevivientes, algo así como un superhéroe o superheroína que saca su fortaleza precisamente de sus vulnerabilidades (...) Como sobreviviente de abuso sexual infantil, quiero decirles que hay infinitos modos en que la palabra, el amor y la amistad sanan. Y que ojalá en mi infancia hubiera tenido este libro entre mis manos".-El libro está dirigido sin dudas tanto a 'niñeces' como a familias, docentes y cuidadores, busca transmitir información clara y precisa de manera sencilla y desde un lugar de respeto por las diversidades. La decisión de hacer un libro/guía está relacionada con la necesidad de visibilizar la problemática y de crear conciencia, el objetivo es brindar a las personas adultas información sobre el abuso sexual infantil, herramientas para proteger a sus familias y detectar situaciones complejas. El cuento, por otro lado, a través de un relato amable y respetuoso, llega a las infancias de una manera orgánica y busca advertir a 'les chiques' sobre esta temática para que puedan prestar atención a los que les sucede y mantenerse a salvo, facilitando el contacto con sus emociones, como le sucede a Dante, fomentando que se animen a hablar para generar nuevas vías de comunicación, recurso fundamental en la prevención de estos tipos de violencias.-Dentro de las muchas decisiones que tuvimos que tomar en el proceso de creación del cuento está la relacionada con los recursos de ilustración, los dibujos y específicamente con los colores. Supe desde el principio que quería que el cuento comience en colores y que luego de la situación de abuso los colores perdieran brillo y todo se vuelva gris, dando cuenta de las emociones que estaba enfrentando Dante, su protagonista. Ro Ferrer logró que esos colores desteñidos y ese giro hacia la oscuridad, expresaran de una manera maravillosa como este tipo de violencias puede impactar en la vida de las víctimas. El recurso de los colores está presente durante todo el cuento. El proyecto nos obligó durante todo el proceso a pensar muchas veces nuestras propias creencias, buscando la mejor manera de transmitir aquello que queríamos transmitir.-Esta temática resulta muy dolorosa y un gran desafío, era mucho lo que pretendía expresar y eso trajo aparejado un vendaval de palabras que resultaron fundantes a la hora de empezar a escribir; atrás de cada palabra existe además de una búsqueda literaria, una decisión editorial, un interrogante en relación a qué es lo que se quiere transmitir exactamente. Palabras como "amor", "cuidado" y "amistad". La historia de Dante viene a enseñarnos, entre otras cosas, que el abuso sexual en la infancia puede darse en cualquier estrato social, y en cualquier familia; busca derribar el mito que dice que este tipo de violencias tiene lugar solo en sectores vulnerables de la sociedad y en familias disfuncionales. Así es que la decisión de que Dante pertenezca a una familia que lo cuida, le brinda amor y pase sus días rodeado de amigos, fue una elección absolutamente premeditada. Por otro lado, dentro del proceso de preparación que hace el abusador para poder cometer el delito, existen varias etapas, que están plasmadas en el cuento, en donde por ejemplo la palabra "confianza", clave dentro de este tipo de violencias, toma un rol fundamental; sabemos que la mayoría de los abusos son perpetuados por familiares del 'niñe' o por personas en que 'le niñe' confía. Luego, sobre el final del cuento deviene la develación en donde Dante se anima a romper con los "secretos", otra palabra clave dentro del abuso sexual infantil, y le cuenta a su madre lo que le estaba sucediendo.En esa escena la madre de Dante le ofrece una escucha atenta y amorosa, lo felicita por su valentía, le dice que nada de lo que le sucedió debería pasarle a ningune niñe, que no es su "culpa" y le asegura que va a acompañarlo en el camino de la sanación. El cuento tiene una mirada esperanzadora, confiamos en que, como expresa el título, luego de un abuso sexual pueden volver los colores, porque confiamos en la enorme efectividad de los tratamientos, en el acompañamiento amoroso, en el poder de la amistad, en contar con una red de apoyo y por sobre todas las cosas creemos en la fuerza y valentía de los sobrevivientes.-Para personas adultas, familias, cuidadores, docentes; cualquier persona que esta cerca de un niño o una niña puede trabajar con ella, ya sea en la casa o en la escuela. Estamos seguras de la necesidad imperiosa de brindar Educación Sexual Integral (ESI) en las escuelas, porque sabemos que existen estudios científicos que dan cuenta que un chico o una chica que esta educade en ESI tiene más recursos de protección frente a la violencia sexual que une que no. Exactamente por esto, mi anhelo es, que tanto este cuento, como otros materiales, que ayuden a educar y prevenir el abuso sexual contra las infancias, llegue a las manos de todes los chiques.