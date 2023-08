Federico Storani advirtió que "está en debate" el apoyo radical a Patricia Bullrich

"Son indisimuladas las señas que Macri le hace a Milei. Fue previo a las elecciones, durante y post", aseguró Storani.

"No quiero hablar por bocas de otros, pero el sector que yo represento está atravesado por este debate fuertemente. Y sé que hay otros sectores en los que pasa lo mismo".

El exdiputado e histórico dirigente de la UCRadvirtió este martes que "está en debate fuertemente" el respaldo radical a la precandidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC),; aseguró que también "hay otros sectores" de la coalición donde "pasa lo mismo" y alertó que existe "una lejanía de concordancia" entre el radicalismo y el exmandatario"Ha producido un debate hacia adentro, es un debate inconcluso, no es un debate concluido", dijo Storani por la radio AM 750.se refirió así a un supuesto debate en el radicalismo sobre el apoyo que debería darle a Bullrich en las elecciones de octubre, luego de que el alcalde porteño Horacio Rodríguez Larreta perdiera la interna con la exministra de Seguridad macrista., donde estaba el presidente del Comité Nacional de mi partido, Gerardo Morales, y a nosotros nos asistía una cantidad de realizaciones que van en una dirección contraria", resaltó en alusión a las propuestas de Bullrich, quien comparte con el líder de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, propuestas como eliminar ministerios, privatizar empresas estatales, recortar el gasto público y realizar una reforma laboral.No hace falta ni siquiera que yo lo diga", se quejó, y señaló que con el candidato ultraliberal no coincide en un "conjunto de valores creencias, ideas e ideología" y que está en sus "antípodas".Añadió que "aunque no haya una precisión" del rol que tendría en un hipotético gobierno de Milei,"Aparece como un factotum (persona que desempeña todas las funciones) de un armado donde preferiría, cuando dice hacer lo mismo pero más rápido, una mayor cercanía con lo que plantea hoy Milei que con lo que planteamos nosotros con la economía", explicó.Añadió que existe, quien se siente más cercano a Milei "por razones ideológicas"."Pero eso ya viene de la época en la que Macri estaba muy cercano a ideas de (Carlos) Menem y (Domingo) Cavallo", amplió. Pese a ello, Storani dijo que "no cree" en un replanteo de la UCR dentro de JxC a nivel institucional.