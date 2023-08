Santucho y Venegas llegan desde Rosario con canciones "Ambulantes"

Julián Venegas y José Santucho, los músicos del dúo que presentará "Ambulantes". / Foto: Sebastián Granatta

Las presentaciones serán el la Ciudad de Buenos Aires, La Plata y Martín Coronado. / Foto: Sebastián Granatta

Venegas: "Me parece que estamos haciendo hincapié en una especie de transmisión oral, que es el fuerte este disco." / Foto: Sebastián Granatta

José Santucho y Julián Venegas "Ambulantes" VER VIDEO

Los músicos y compositoresllegan desde Rosario para presentar, entre el viernes 25 y el domingo 27 en tres funciones bonaerenses, su estupendo álbum, que reúne canciones sobre vendedores y oficios callejeros., advierte Venegas durante una entrevista con Télam.El guitarrista, compositor y cantante rosarino con nueve álbumes publicados, puntualiza que el disco no viene a rescatar a estas laboresAl respecto, Santucho - también psicólogo, oriundo de Pergamino y con dos décadas residiendo en Rosario-, subraya a Télam que, abunda quien en 2019 se lanzó en solitario con el notable álbumEn ese territorio donde la canción se integra a los oficios callejeros, Venegas redondea que "como músicos populares nosotros siempre estamos a la caza de temáticas que sean así de transversales, así de populares. Encontrarnos con este tesoro de los laburantes urbanos ambulantes resultó muy valioso como estímulo para practicar nuestra disciplina".Sobre dicha posición Santucho aporta queCon mayoría de temas propios (entre ellos), las 13 testimoniales piezas se completan con(ambos de Juan Barreto),(Emilio Magaldi-Francisco Pracánico) y(Jaime Roos-Raúl Castro).El bello y atrapante cancionero giró profusamente por distintas zonas de Rosario y de otras ciudades de Santa Fe, pero ahora está llegando por primera vez a Buenos Aires para tres recitales.El viernes 25 a las 21 "Ambulantes" podrá oírse en la sala porteña El Alambique (Griveo 2350), en una velada que celebra los 20 años del ciclo "Revuelto en concierto" presentado pory que incluirá la actuación del dúoLa recorrida de la dupla Santucho-Venegas seguirá el sábado 26 desde las 21.30 en la Sede platense APM, Sindicato Personas Músicas (Calle 2, Nº 711 entre 46 y 47) en compañía del binomio Vilma Wagner-Octavio Taján, mientras que el domingo 27 a partir de las 17 terminará en Arte y Vida (Remedios de Escalada 6750, de Martín Coronado) junto a "Perro" Segovia.José Santucho: Me parece que hay puntos de encuentro y seguramente algunos de distancia. Pero en el armado y en el amasado del repertorio y en las charlas que íbamos teniendo estuvo la intención de incluir también una canción a los músicos ambulantes aunque luego nos pareció una redundancia porque bueno de alguna manera nosotros también estábamos encarnando un poco esa función y ese lugar.Julián Venegas: Por supuesto las canciones son manufacturas, tienen una expansión territorial y se comparten en el mano a mano y en guitarreadas más allá de los medios masivos de comunicación y las tecnologías. Por eso me parece que nosotros estamos también haciendo hincapié en una forma especie de expansión oral, de transmisión oral, que es el fuerte este disco. El concepto ambulante tiene una expansión de boca en boca y nuestro fuerte es la recomendación oral como tranquilamente se puede recomendar un buen puesto de pororó o determinado vendedor de churros.JS: En relación a lo que implica la puesta en vivo y la sonoridad de lo que se escucha en vivo, procuramos que recree lo que se escucha en el disco y tratamos -en la medida de lo posible- que el sonido no necesariamente suene fuerte sino que lo que se escuche sea un ambiente.JV: Buscamos un concepto integral también en el orgánico musical del proyecto y nos emparentarnos también con trovadores que también son y fueron trabajadores ambulantes. Entonces el equipaje tiene que ser liviano y dos guitarras y dos voces son más que suficientes y aunque le agreguemos algunos accesorios de percusión, todo transportable, todo simple, sencillo practicando un poco también esa sintonía que tienen los trabajadores de la calle.JV: Sí, concretamente cuando hicimos un video con la canción "Ambulantes" le pedimos trabajar de extra a un churrero que tiene un puesto en la Plaza Sarmiento de Rosario y después le compartimos el disco y recibimos audios muy cariñosos de él y también de la comunidad de esa plaza donde hay una concentración importante de vendedores ambulantes de diferentes rubros y para nosotros eso es un tesoro muy muy valioso.JS: Nos gustó pensar y buscar los modos de comunicar lo que hicimos a partir de lo que nosotros nombramos como una especie de trabajo de campo y que fue en paralelo con la hechura misma de las canciones al ir metiéndonos específicamente con las particularidades de los oficios como una manera de entrar un poquito en esa comunidad y así formar comunidad.