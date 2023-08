Presentaron la Ley Integral Trans en San Luis

Más de 60 mujeres provenientes de toda la provincia acompañaron la presentación del proyecto de ley ante la comisión /Foto: Nicolás Varvara.

Foto: Nicolás Varvara.

Foto: Nicolás Varvara.

Las activistas desarrollaron un texto de ley completo que incluye derechos en salud, vivienda, educación y trabajo que “desdibuja la grieta con la sociedad que ha vulnerado nuestros derechos históricamente”.

Foto: Nicolás Varvara.

Organizaciones de base LGBTIQ+ de San Luispresentaron este martes, ante la, el proyecto de Ley Integral Trans construido “desde los territorios y con los reclamos y necesidades de nuestras mujeres, que no son las mismas del resto del país”.El proyecto contempla derechos para niñeces, adolescencias y vejeces travesti-trans con un apartado especial dedicado a lay doblemente victimizadas por su condición sexual que incluyó vejámenes aberrantes para nuestras compañeras”, dijo en diálogo con Telam laPor su parte,afirmó que “después de tantos años de postergación y olvido, es necesario para nosotras que, se nos reconozca como una forma de reparar la exclusión y explotación a la que fuimos sometidas históricamente”.“Esta ley es un espejo de las necesidades que en el interior del país se agudizan” aseguró, y agregó que “además esta acción les ha permitido tejer colectivamente con compañeras y compañeros del interior profundo”.Las lideresas remarcaron el doble beneficio de poder estar presentando ante la Comisión legislativa un proyecto “construido desde las bases, con la mirada de todxs”.A partir de lalas activistas desarrollaron un texto de ley completo que incluye derechos en salud, vivienda, educación y trabajo que “desdibuja la grieta con la sociedad que ha vulnerado nuestros derechos históricamente”.Más de 60 mujeres provenientes de toda la provincia acompañaron la presentación ante la comisión que este martes contó con la presencia de todos sus miembrosLasolicitó a las participantes que expusieran las partes sobresalientes de la Ley y explicó el trámite legislativo que debe recorrer el proyecto.En dialogo abierto tuvieron la palabra todas y todos quienes quisieron expresarse y hacer notar a los y las diputadas la necesidad de la ampliación de derechos en favor del colectivo “negado desde su origen, no sólo en Argentina, sino también en el mundo”, dijeron.“No venimos a pedir nada que no nos corresponda como ciudadanas”, afirmaron, y apuntaron que “es hora que dejen de explotarnos en la oscuridad y negarnos a la luz del día”.Zayra Guzmán destacó, además, que el trabajo de base realizado en torno a la“nos permitió relacionarnos con nuestras hermanas y hermanos del interior provincial, escuchar sus dolores e interpretar sus necesidades”.“Este proceso, además de ser un, es un” remarco, y abogó por la “escucha atenta y rápida respuesta de los y las legisladoras sanluiseños”.