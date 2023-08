Los BRICS, ante la "oportunidad única de moldear el desarrollo global"

Lula Da Silva apoyó la inclusión argentina en el bloque. Foto: AFP.

Líderes de los países que conforman el Brics iniciaron este martes en Johannesburgo la cumbre que se realizará hasta el jueves con la "oportunidad única de moldear la trayectoria del desarrollo global", según aseguró el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, uno de los participantes de la reunión en la que debatirá la ampliación del bloque y la desdolarización del comercio, entre otros temas."Los Brics (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) tienen una oportunidad única de moldear la trayectoria del desarrollo global; nuestros países reunidos representan un tercio de la economía mundial, y esa relevancia crecerá con la entrada de nuevos socios", afirmó el mandatario en el foro empresarial del bloque que dio inicio a las actividades.En su intervención, lamentó que la falta de reformas en las instituciones financieras tradicionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional constituye un impedimento para el acceso al crédito: "La necesidad de financiación no atendida de los países en desarrollo continúa muy alta".En este sentido, subrayó que el Nuevo Banco de Desarrollo (NDB), fundado por el grupo y que desde abril de este año preside la exmandataria Dilma Rousseff, debe consolidarse como "un líder global de financiación de proyectos".Uno de los grandes temas de discusión en esta cumbre será la expansión del bloque y los mecanismos que deben cumplir los eventuales nuevos miembros: la última incorporación fue Sudáfrica en 2010, que se sumó a los otros cuatro países que en 2006 comenzaron a gestar el grupo, que en conjunto representa un cuarto del PBI global y un 40% de la población del planeta.Argentina, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Indonesia, Bolivia, Venezuela, Egipto y Bielorrusia son algunas de las 40 naciones que, según los organizadores, expresaron su intención de entrar a lo que ya se definió como "Brics Plus". "Defiendo que nuestros hermanos de Argentina puedan participar de los Brics . Vamos a ver en la reunión si será ahora o en dos meses o en el futuro, pero es importante que Argentina entre a los Brics. Brasil no puede hacer política de desarrollo industrial sin olvidar que Argentina es un país que tiene que crecer junto con nosotros, que tenga poder de compra", adelantó este martes Lula en el programa "Conversación con el Presidente" que todos los martes transmite por los medios públicos brasileños.En lo económico, el Brics también respalda la desdolarización del comercio internacional, sea con el uso de otras monedas fuertes como el yuan chino o con la posibilidad de desarrollar una divisa propia, tal como hizo la Unión Europea con el euro.En ese sentido, el presidente ruso, Vladímir Putin, consideró este martes que "cobra fuerza el imparcial e irreversible proceso de desdolarización" de los "vínculos económicos"."Se están realizando esfuerzos para desarrollar mecanismos eficaces de mutuos acuerdos y de control monetario y financiero", dijo por videoconferencia, quien es el gran ausente de la cita,El líder del Kremlin participa a la distancia ante el riesgo de que con su viaje se active la orden de detención de la Corte Penal Internacional en la causa que investiga la deportación de niños en zonas ocupadas de Ucrania, por lo que la delegación del país es encabezada por el ministro de Relaciones Exteriores, Serguei Lavrov.Putin subrayó que la proporción del dólar en las transacciones de exportación e importación dentro de los Estados miembros del Brics está disminuyendo y "el año pasado representó sólo el 28,7%", según declaraciones reproducidas por la agencia de noticias Sputnik.A su turno, el anfitrión del encuentro, el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, resaltó que el intercambio comercial entre los países del grupo llegó a 762.000 millones de dólares al cierre de 2022."El comercio entre los países del grupo alcanzó al cierre de 2022 los 762.000 millones de dólares. Las inversiones extranjeras desempeñaron un rol importante en el crecimiento de nuestras economías. Además, las inversiones anuales en los Brics se cuadriplicaron en 20 años", dijo el mandatario.Pese a celebrar este crecimiento del grupo, el país organizador aclaró que es "demasiado pronto" para hablar de la creación de una divisa única."Creo que es demasiado pronto para hablar de la moneda de los Brics. Estamos hablando de construir una inclusión financiera más amplia en términos de transacciones financieras globales, comercio financiero global y cómo organizamos nuestros pagos", afirmó en el inicio de la reunión el sherpa de Sudáfrica ante el grupo, Anil Suklal.De la cita también participan el presidente chino, Xi Jinping, que llegó este lunes a Johannesburgo y este martes tuvo una bilateral con Ramaphosa, y el primer ministro de India, Narendra Modi, país que además ostenta en este momento la presidencia del G20. La lucha contra el hambre, el cambio climático y el vínculo con África serán otros grandes tópicos de esta cumbre que finalizará el jueves con la Declaración de Johannesburgo.A diferencia de lo que pasa en otros foros internacionales, la invasión a Ucrania no se anticipa como uno de los importantes temas de debate, pero tampoco quedará marginado, ya que Rusia estará allí para discutirlo directamente.En un parque vacío, cerca del centro de conferencias donde tiene lugar la cita de líderes, unos pocos manifestantes ondearon banderas ucranianas y mostraron pancartas contra el gobierno ruso."Estamos aquí para enviar un mensaje a los Brics y los invitados en la cumbre para que exijan la retirada de las fuerzas militares rusas de Ucrania", dijo a la agencia de noticias AFP Lesya Karpenko, de 41 años, militante en una asociación ucraniana en Sudáfrica.