Boca recibe a Racing por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores

Boca y Racing y un mismo sueño: avanzar a las semi de la Copa.

Así llega Boca

Foto: Julián Álvarez

Foto: Julián Álvarez

Gago define los 11

Foto: Maximiliano Luna

Foto: Luis Cetraro

La revancha, el 30 de agosto en el Cilindro de Avellaneda

Posibles formaciones

Boca Juniors y Racing Club, los únicos dos equipos argentinos que se mantienen en la actual edición de la Copa Libertadores de América, se enfrentarán este miércoles en un encuentro válido por la ida de los cuartos de final del máximo torneo continental.El partido se jugará desde las 21.30 en la Bombonera, con el arbitraje del brasileño Wilton Sampaio y la transmisión de TV a cargo de la señal de cable Fox Sports y Telefé.El "Xeneize" accedió a la presente instancia tras haber dejado en el camino a Nacional de Montevideo por penales (4 a 2) en octavos de final luego, del empate sin goles en la ida y la igualdad 2 a 2 como local en la Bombonera.En el ámbito local, además, se impuso por 3 a 1 ante Platense el viernes pasado en condición de local, por la primera jornada de la Zona B de la Copa de la Liga Profesional.El técnico Jorge Almirón pondrá a Sergio "Chiquito" Romero en el arco, mientras Nicolás Figal y Marcos Rojo son fija en la zaga central y Frank Fabra sobre el lateral izquierdo. El lugar en el sector derecho de la defensa lo pelean Marcelo Weigandt y Luis Advíncula.El DT boquense, que no paró un equipo en toda la semana, tendrá que reacomodar el mediocampo tras la salida del volante central Alan Varela al Porto de Portugal.Entonces jugarían Guillermo "Pol" Fernández, Cristian Medina y Valentín Barco, aunque Ezequiel "Equi" Fernández podría sumarse a esa zona de la cancha si Advíncula juega en la línea de 4 defensiva, pero todo indica que el lateral peruano irá de volante por la derecha.En el ataque "Xeneize", las dudas surgen a partir de una sobrecarga muscular que afecta a Edinson Cavani: afectado por una contractura en el gemelo izquierdo, el delantero uruguayo hoy trabajó diferenciado y el cuerpo técnico lo va a esperar hasta último momento. Si no se recupera, en su lugar estará Darío Benedetto, mientras que el otro titular surgirá de la puja entre Miguel Merentiel y Ezequiel Zeballos.La "Academia", por su parte, llegó a la actual fase tras haberse impuesto en el global por 5 a 4 ante Atlético Nacional de Medellín, luego de la derrota por 4 a 2 en la ida jugada en Colombia y de la goleada por 3 a 0 conseguida en la revancha, en el Cilindro de Avellaneda.En el debut de la Copa de la Liga, Racing empató 1 a 1 ante Unión en Santa Fe, el viernes pasado, por la Zona 2 del torneo.El entrenador Fernando Gago podría incluir en el once inicial a los refuerzos Agustín Almendra y Juan Fernando Quintero, quienes pelean por un lugar como titulares con Nicolás Oroz y Gabriel Hauche, respectivamente.En el arco Gabriel Airas volverá por Matias Tagliamonte (fue titular ante el "tatengue"), mientras que el lateral derecho lo disputan el uruguayo Gastón Martirena, otro de los cinco refuerzos, y Tobías Rubio.La zaga central de la defensa estará conformada por Leonardo Sigali y Gonzalo Piovi, en tanto que en el sector izquierdo estará Gabriel Rojas.El mediocampo "albiceleste" tendrá como fijas a Aníbal Moreno y Jonathan Gómez, mientras que el otro lugar se definirá entre Almendra y Oroz.El ataque el "9" será Maximiiano Romero (en reemplazo del lesionado Roger Martínez) y Agustín "Trapito" Ojeda en uno de los extremos, en tanto que en el lugar restante estarán Hauche o el colombiano "Juanfer" Quintero.La revancha por los cuartos de final de la Copa Libertadores entre la "Academia" y el "Xeneize" se jugará en el Cilindro de Avellaneda el miércoles 30 de agosto.El ganador de esta llave se enfrentará al vencedor del cruce que tiene como protagonistas a Palmeiras de Brasil y Deportivo Pereira de Colombia, que se medirán mañana por la ida desde las 21.30 (hora de Argentina) en el estadio Hernán Ramírez Villegas, ubicado en la localidad "cafetera" de Pereira.Sergio Romero; Luis Advíncula o Marcelo Weigandt, Nicolás Figal, Marcos Rojo, Frank Fabra; Advíncula o Equi Ferández, "Pol" Fernández, Cristian Medina, Ezequiel Barco; Ezequiel Zeballos o Merentiel, y Edinson Cavani o Benedetto. DT: Jorge Almirón.Gabriel Arias; Martirena o Rubio, Leonardo Sigali, Gonzalo Piovi y Gabriel Rojas; Agustín Almendra o Nicolás Oroz, Aníbal Moreno y Jonathan Gómez; Agustín Ojeda, Maximiliano Romero y Hauche o Quintero. DT: Fernando Gago.Wilton Sampaio (Brasil)Boca JuniorsFox Sports y Telefé.21.30.