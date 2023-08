Amplio rechazo en el Congreso a las expresiones de Milei sobre la niñez

Foto: Maximiliano Luna.

Foto Twitter: @defensora_nna

Lay legisladoras de(UxP) y de(JxC) rechazaron en ellas posiciones sobre lavertidas por el candidato presidencial de La Libertad Avanza,, e hicieron un llamado a trabajar por la defensa de los derechos obtenidos.En la presentación del informe anual ante la comisión bicameral de defensa de los Derechos de la Niñez, la Defensoramanifestó su "preocupación" por expresiones manifestadas durante la campaña electoral y se sumó de ese modo al rechazo expresado por legisladoras de las dos fuerzas mayoritarias., y advirtió que "no se va a permitir que se retroceda" en estas conquistas.y por "la defensa de nuestros niños" y señaló queen alusión, aunque sin nombrarlo, a dichos de Milei sobre necesidades y derechos obtenidos y en los que dejó abierta la posibilidad de debatir la venta de niños."Estamos en un momento bisagra de esta Nación y ojalá todos los que venimos trabajando fuerte por los derechos de la infancia no nos durmamos, nuestros chicos nos necesitan", dijo Gorleri, y sostuvo que, aunque desde la oposición objetan algunas políticas oficiales, la postura común ahora debe ser el rechazo a posiciones extremistas., resaltó la diputada de PRO.y afirmó que es "obligación" de los funcionarios públicos "defender esos derechos obtenidos para la niñez".Vessvessian llamó a la unidad con JxC en ese sentido al señalar que "más allá de las diferencias que podamos tener, los derechos conquistados no lo podemos perder porque a una persona que tenga alguna intencionalidad política se le ocurra"."A veces dicen que muchas de las cosas que se propone (Milei) no se van a poder llevar a cabo, pero con que haga el 0,01% de eso vulneraría todos los derechos, sobre todo de los más indefensos, los niños y los adultos mayores nos merecemos un repensar que nos está pasando", recalcó.La legisladora del oficialismo aclaró que "no se trata de cualquier modelo, o cualquier forma, si no la que es respetuosa de los derechos"., insistió.La presidenta de la comisión,La defensora de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Graham, brindaba esta tarde su segundo informe anual sobre la situación de la niñez en Argentina ante la comisión bicameral parlamentaria que integran senadoras y diputadas de las distintas fuerzas políticas.Graham destacó que 2021 fue "el año del crecimiento" de la Defensoría como organismo, y que 2022 "fue el año de gran consolidación de la Defensoría" por el trabajo con 20 jurisdicciones del país.