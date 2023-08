Interferencia electoral: se entregaron dos acusados del caso al que se enfrenta Trump

Este lunes, Trump pactó condiciones que le permitirán seguir en libertad una vez que se entregue a la Justicia de Georgia / Foto archivo: AFP.

Dos coacusados en el caso deal que se enfrenta el expresidente republicano Donald Trump se entregaron este martes a las autoridades en el estado estadounidense de Georgia.Según los registros del centro penitenciario, Scott Hall y John Eastman, este último exabogado de campaña de Trump, fueron registrados en la cárcel del condado de Fulton, informó la agencia de noticias AFP., un académico conservador de derecho constitucional, está acusado dede Trump al Congreso en lugar de los legítimos del actual mandatario, Joe Biden.se lo acusa depara cometerLade Eastman se fijó en 100.000 dólares y la de Hall en 10.000, precisó la AFP.Se prevé que Trump, que gobernó Estados Unidos entre 2017 y 2021, se entregue en la misma cárcel el próximo jueves, luego de que la fiscal Fani Willis ordenara que los imputados se entreguen antes del viernes al mediodía.Elen Georgia tras una investigación de dos años sobre los esfuerzos para anular su derrota electoral en 2020, en los comicios que ganó su rival demócrata Biden.Además, se fijó una fianza de 200.000 dólares para el expresidente de 77 años.No obstante, este lunes, Trump pactó condiciones que le permitirán seguir en libertad una vez que se entregue a la Justicia de Georgia Si el exmandatario volviese a la Casa Blanca, no podría autoindultarse en esta causa.Además de la fianza económica, la libertad provisional implicará para Trump que no podrá realizar intimidación alguna sobre cualquiera de las otras 18 personas acusadas o de posibles testigos, lo que podría limitar también su margen de maniobra en las redes sociales.Este caso añade un nuevo frente judicial a las tres causas que tenía el exmandatario, inmerso en la campaña para las primarias del Partido Republicano del 5 de noviembre, en las que se ubica como candidato principal.En, Florida, un tribunal federal lo acusó en junio depor haberse llevado cajas llenas de documentos oficiales de la Casa Blanca al dejar la presidencia.También fuepara que guardara silencio sobre una supuesta relación extramatrimonial, para que no perjudicara su candidatura presidencial en 2016.