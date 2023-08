Dos nuevos detenidos, acusados de ayudar a ocultar el cadáver de Naiara Durán

Atención, contención y asesoramiento en situaciones de violencia de género

Detalles del femicidio

El padre y la hermana de la mujer apresada por el femicidio de Naiara Durán, la joven madrey encontrada dentro de unen la ciudad bonaerense de San Pedro, quedaron detenidos por el caso y serán indagados este miércoles, informaron fuentes judiciales.Se trata de Mario (73) y Camila (24) Franco, padre y hermana, respectivamente, de Daniela Candela Franco (35); quien ya estaba presa junto a su concubino Francisco Leonardo Vlaeminck (35), a su vez expareja de la víctima y que tuvo un hijo con ella.Según las fuentes, las aprehensiones se concretaron en las últimas horas en un domicilio de la calle Güemes al 180 de San Pedro, ubicado en la parte delantera del inmueble en el que conviven Daniela Franco y Vlaeminck, y en el que se hallaron manchas de sangre.En ese domicilioLas fuentes policiales indicaron que se cree que los nuevos detenidos se mudaron de ese lugar el lunes posterior al domingo en el que se cree se cometió el crimen y que testigos observaron mucho movimientos con el Renault 11.Por ello, no descartan que en esas maniobras se hayan descartado del cadáver, por lo que tomaron muestras de tierra de los neumáticos de los vehículos para su posterior análisis.A su vez, los pesquisas, enfrente de donde apareció el cuerpo de la víctima y en el que se incautaron otros dos celulares.Por todo ello, la fiscal de la causa, María del Valle Viviani, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 7 de San Nicolás, indagará mañana Mario Franco como "partícipe secundario" del crimen o por "encubrimiento agravado", y a su hija Camila por esa última calificación, por lo que no se descarta que esta joven recupere la libertad tras la audiencia ya que es un delito excarcelable.Por su parte, Vlaeminck y Daniela Franco se negaron este lunes a declarar ante la fiscal de la causa, quien los indagó por "homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y femicidio" en el caso de él; y a ella por el mismo delito, pero solo con el primero de los agravantes mencionados.Por el caso habían sido detenidos inicialmente Mario Damián Gil (31), última pareja de Durán (35) y con quien tenía también un hijo; y Antonella Russo, prima de la víctima; pero los dos quedaron en libertad luego de declarar ante la fiscal.En tanto, los pesquisas determinaron mediante el análisis de cámaras de seguridad que Durán fue en moto hasta el domicilio de Vlaeminck, adonde ingresó, pero que no se registró su salida del mismo."Se determinó que Nahiara concurrió al domicilio de Francisco en el horario de las 16 horas del domingo 13 y no salió por ninguna de las arterias, ni por la misma calle que ingresó, ni por las arterias paralelas", indicó a Télam una fuente del caso.De acuerdo al vocero, al allanar la vivienda del hombre y su actual pareja, a los peritos de la Policía Científica les llamó la atención que las paredes del domicilio habían sido pintadas recientemente, por lo que procedieron a analizar el lugar con Luminol, lo que permitió hallarEn el lugar también se incautaron tres teléfonos celulares, un punzón, un destornillador y pelos que serán analizados., explicó la fuente consultada.El femicidio de Durán fue descubierto el jueves pasado, cuando efectivos de la Prefectura Naval Argentina (PNA) encontraron el cadáver de la joven envuelto en una lona, dentro de un tacho de 200 litros y con signos de haber recibido varias puñaladas.La víctima, madre de tres niños, se encontraba desaparecida desde el domingo 13 de agosto último y su abuela había realizado el miércoles siguiente una denuncia de averiguación de paradero ante la Policía de San Pedro.A su vez, el resultado preliminar de la autopsia determinó que la víctima sufrió siete puñaladas y que una vez fallecida le quebraron una muñeca.El viernes pasado se realizó una movilización por el centro de San Pedro hasta los tribunales locales para pedir justicia por Durán y bajo la consigna "terminar con el machismo".