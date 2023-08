Referentes de Unión por la Patria llamaron a "continuar con el legado de Evita"

A Evita no la olvidamos, la militamos y la honramos todos los días.



Nuestra abanderada de la justicia social, que nos marcó a fuego y que estará por siempre en el corazón del pueblo argentino.



#VivaEvita

El 22 de agosto de 1951 en el Cabildo Abierto Justicialista, el pueblo se congregó masivamente en la calle para pedir por la fórmula Perón-Perón.



Días después, Evita anunciaba su histórico renunciamiento y proclamaba una única ambición: el cariño eterno de su pueblo.

A 72 años del Cabildo Abierto del #Justicialismo



Más de 1 millón de compatriotas protagonizaron esa histórica jornada que consolidó la unidad indestructible entre el pueblo y Juan y Evita Perón. Un amor que atraviesa generaciones.



Tenemos Doctrina y épica.#DiaPeronista

Referentes de Unión por la Patria (UxP) bregaron por "continuar con el legado de Evita" y "seguir la lucha para lograr la equidad con la construcción de la justicia social", al cumplirse 72 años del Cabildo Abierto del Justicialismo en el que María Eva Duarte de Perón anunció que no sería candidata a vicepresidenta de su esposo y entonces presidente Juan Domingo Perón.Funcionarios y dirigentes utilizaron en sus mensajes el concepto de, que diferencia a los peronistas con el sector de la ultraderecha que lidera Javier Milei, de cara a las elecciones generales de octubre, luego de que éste dijera en la noche de las PASO que ese concepto es "una aberración"., escribió en Twitter la ministra de Trabajo, Raquel 'Kelly' Kismer de Olmos.Asimismo, la titular del Ministerio de Desarrollo Social,, señaló: "A Evita no la olvidamos, la militamos y la honramos todos los días. Nuestra abanderada de la justicia social, que nos marcó a fuego y que estará por siempre en el corazón del pueblo argentino".Por su parte, el ministro de Defensa,, recordó que "el 22 de agosto de 1951 en el Cabildo Abierto Justicialista, el pueblo se congregó masivamente en la calle para pedir por la fórmula Perón-Perón. Días después, Evita anunciaba su histórico renunciamiento y proclamaba una única ambición: el cariño eterno de su pueblo".A su turno, el intendente de Hurlingham,, aseguró: "Levantamos bien alto la bandera de la justicia social. Nunca vamos a renunciar a la lucha, queremos un país y un futuro para todos y todas", planteó.También la ministra de Gobierno bonaerense,-sobrina nieta de Evita- publicó: "Hoy y siempre Evita en nuestros corazones, a 72 años del día que el pueblo le pidió que acompañara a Perón como candidata a vicepresidenta"., secretario general del sindicato de Curtidores y ministro de Trabajo bonaerense, señaló: "Más de 1 millón de compatriotas protagonizaron esa histórica jornada que consolidó la unidad indestructible entre el pueblo y Juan y Evita Perón. Un amor que atraviesa generaciones. Tenemos Doctrina y épica", remarcó.El experimentado diputado provincialsostuvo que "el renunciamiento de Evita fue un acto valiente, que dejó una marca imborrable en los corazones de todo nuestro pueblo"."Recordamos a esta incansable luchadora por los derechos de los trabajadores, la justicia social y la igualdad. Su legado sigue hoy resonando en cada rincón de la Argentina, y es el faro con el que hoy defendemos a nuestro pueblo", cerró el ex intendente de Florencio Varela.Hace 72 años,era el clamor popular de una marcha convocada por la CGT, el Partido Peronista Femenino y otras agrupaciones, que colmó la avenida 9 de Julio frente al actual ministerio de Desarrollo Social, desde donde, que llegaría 9 días después, el 31 de agosto, por cadena nacional.