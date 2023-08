Sánchez y Feijóo se ofrecen al rey para ser investidos como presidente del Gobierno

Pedro Sánchez y Feijoó buscan armar gobierno. /Foto: AFP.

El proceso para formar gobierno

He trasladado a S.M. el Rey mi disposición a asumir la responsabilidad y trabajar por articular la mayoría parlamentaria para formar un Gobierno de progreso.



Ofrecemos la estabilidad política, social y económica que necesita y demanda nuestro país.



Sea cual sea la decisión que… pic.twitter.com/Jr9sFUJxPJ — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) August 22, 2023

El rey recibió a ambos candidatos y al líder de Vox en su ronda de consultas. /Foto: archivo.

Audiencia del Rey a Pedro Sánchez Pérez-Castejón, del Partido Socialista Obrero Español (PSOE).



➡️https://t.co/eCmlpv9U6v pic.twitter.com/Gyv6LLP9wZ — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) August 22, 2023

El Rey recibe en el Palacio de la Zarzuela a Santiago Abascal Conde, de VOX.



➡️https://t.co/eCmlpv9U6v pic.twitter.com/cXNRX4HZtc — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) August 22, 2023

El apoyo catalán al PSOE

El presidente del Gobierno español en funciones, el socialista Pedro Sánchez, y su rival de derecha y líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo,al frente del próximo Ejecutivo, luego de las elecciones generales del mes pasado.al frente de otra coalición progresista, aliado con fuerzas -incluyendo agrupaciones independentistas y nacionalistas- que le permitirían llegar a la mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados., la cámara baja del Parlamento, en una votación que se espera para este mes o el siguiente.en una primera votación o una mayoría simple una segunda votación 48 horas después, y en caso de que no lo logre un primer designado, se espera que el rey nomine entonces a un segundo líder partidario para que haga su propio intento.Si transcurrido el plazo de dos meses a partir de la primera votación de investidura, ningún candidato hubiere obtenido la confianza del Congreso,Sánchez dijo a la prensa que trasladó al rey que se veía capaz de conseguir "la mayoría suficiente", como a su juicio quedó evidenciado la semana pasada cuando el Congreso de los Diputados nombró presidenta a su candidata, la socialista Francina Armengol, con el respaldo de 178 diputados, incluyendo los siete del partido independentista Juntos por Cataluña (JxC)., dijo Sánchez en rueda de prensa en la sede del Gobierno en Madrid tras ser recibido en audiencia en el Palacio de la Zarzuela en el segundo y último día de consultas entre el rey y los líderes de los diferentes partidos.El líder del PSOE dijo que el proceso de investidura "no es un trámite de exhibición, sino que tiene la finalidad de lograr la mayoría suficiente", y que a su juicio la posible alternativa del PP liderada por Feijóo es "baldía" y su investidura resultaría "fallida", aun con el apoyo de sus potenciales socios del partido de extrema derecha Vox.Con el respaldo de los demás partidos con los que está negociando, incluyendo JxC, obtendría 178 votos, dos más que la mayoría absoluta.De todos modos, el líder socialista dijo que el PSOE respetará cualquier decisión que adopte el rey, que recibió luego a Feijóo.En declaraciones posteriores en el Congreso,, cuyo líder, Carles Puigdemont, vive exiliado en Bélgica y es reclamado por la Justicia española.En caso de ser nominado por el rey, “lo aceptaría como honor, con lealtad a la monarquía, las instituciones y consciente de la responsabilidad”, dijo, informó la agencia de noticias Europa Press.: los 137 diputados del PP, los 33 diputados de Vox y dos más de agrupaciones regionales: uno de Unión del Pueblo Navarro (UPN) y otro más de Coalición Canaria (CC), lo que lo sitúa a solo cuatro de la mayoría absoluta.Agregó que un eventual Gobierno liderado por el PP garantizará la gobernabilidad y el respeto a la Constitución, una alusión a su rechazo a acuerdos con formaciones independentistas.Felipe VI recibió también al líder de Vox, Santiago Abascal, quien, sobre todo no impulsar ni permitir que se vede la posibilidad de participar del Gobierno a su partido, cuyo nacionalismo, euroescepticismo y ultracatolicismo son rechazadas por casi todos los demás.Pedimos "que el PP no colabore ni por acción ni por omisión con el cordón sanitario" a Vox, dijo Abascal en el Congreso de los Diputados.JxC dio su apoyo a la candidata de Sánchez a presidir el Congreso de los Diputados en virtud de un acuerdo con el PSOE que contempla permitir el uso en el Parlamento del catalán, el vasco, el gallego y todas las lenguas diferentes al castellano que se hablan en España y pedir a la Unión Europea (UE) que lo autorice también en todas sus instituciones.Puigdemont, a la que la Justicia española quiere juzgar por malversación y desobediencia por una declaración unilateral de independencia de Cataluña hecha en 2017 cuando él era presidente catalán,El líder catalán, que exige un referéndum independentista en Cataluña que Sánchez ya ha dicho que no permitirá, dijo que serán necesarios más acuerdos y el cumplimiento del anterior para que su partido apoye una investidura del líder del PSOE en la Congreso de los Diputados. Puigdemont también pide amnistiar a todos los detenidos por el intento secesionista de 2017.En sus declaraciones a la prensa,en particular con los catalanes, y las peticiones que estos están haciendo para garantizar su respaldo de cara a un segundo mandato."Hablar sobre el proceso de negociación como potencial candidato es prematuro", replicó, aunque insistió con que la "aritmética parlamentaria" sitúa al PSOE en mejor situación que al PP.En cuanto a la exigencia de una ley de amnistía planteada por los independentistas catalanes, Sánchez ha evitado aclarar si el Gobierno está abierto a ello, recalcando que "el diálogo es el método y la Constitución es el marco".Preguntado expresamente si considera que dicha ley sería constitucional, esgrimió que no le corresponde a él decirlo, sino al Tribunal Constitucional.