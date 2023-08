En la piel de Roland Barthes

Roland Barthes. (Ilustración de Osvado Révora)

En la primera figura,, caracterizado por una “sensibilidad especial del sujeto amoroso que lo hace vulnerable, ofrecido en carne viva a las heridas más ligeras". El desollado no tiene piel y sin embargo nadie tiene más piel que un desollado. En él,En las vetas del cuerpo del desollado hay puntos vulnerablespero el desollado los oculta, no los hace visibles, teme que si alguien los conoce penetre por las zonas más débiles y horade aún más en su sufrimiento. Solo él tieney no la expondrá ni a quienes lo quieren. Especialmente a quienes lo quieren.El discurso del desollado restaura lay va produciendo una piel a medida.Una segunda figura es la del, “discurso interior suscitado por un contacto furtivo con el cuerpo (y más precisamente la piel) del ser deseado”. Dedos que se tocan, pies que se encuentran bajo la mesa, “se le pide a la piel que responda”.Pero una piel sensible no siempre sabe cómo reaccionar. “Presiones de manos -inmenso expediente novelesco- gesto tenue en el interior de la palma, rodilla que no se aparta, brazo extendido, como si tal cosa, a lo largo de un respaldo de diván y sobre el cual la cabeza del otro va poco a poco a reposar, son la región paradisíaca de los signos sutiles y clandestinos: como una fiesta, no de los sentidos, sino del sentido.”, pide una entrega sin reticencias, presiona. Es una lengua que dice dentro de una lengua que sugiere, intriga, genera suspenso, toca al descuido, demanda atención, desgarra “el cuerpo opaco del otro”. La palabra “deja ascender sus dedos magnetizados hasta sus orejas”. Se desliza por la piel.La tercer figura es la de la indumentaria que el enamorado “viste en el encuentro amoroso o que usa con la intención de seducir al objeto amado”., se puede registrar su peso, su tejido, su olor, su temperatura. El enamorado la escoge con cuidado, se engalana, pretende conquistar, confundir. “Quiero ser el otro, quiero que él sea yo, como si estuviéramos unidos en una misma bolsa de piel”. Una piel que une o desune, según la oportunidad y el deseo.La entretela de la bolsa toca el cuerpo y hay más entretelas de cuerpos adentro de la bolsa., pero también se interioriza, se hace íntima. Variados secretos y texturas para la mano que pueda apreciarlas.