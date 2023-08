Estiman que, tras el desembolso del FMI, las reservas se mantendrán en US$ 5.100 millones

Foto archivo: Daniel Dabove.

El nivel de reservas del Banco Central se mantendrá cerca de los US$ 5.100 millones en caso de que el país acceda a una ampliación de los desembolsos del Fondo Monetario Internacional previstos para la Argentina, eje de las negociaciones que por estas horas lleva adelante el ministro de Economía, Sergio Massa , en la ciudad de Washington.Así lo consignaron fuentes del Ministerio de Economía, quienes detallaron que los cálculos que se manejan a nivel oficial señalan que, del desembolso que realizaría el FMI en caso de un entendimiento,La llegada de esos fondos, junto con US$ 1.730 millones que el Banco Central logró recaudar en las últimas semanas con las nuevas medidas implementadas en relación al dólar y las importaciones, llevarían las reservas a US$ 5.100 millones, precisaron los informantes.En tanto, producto de las negociaciones encabezadas por Massa,que calzarían con nuevos vencimientos a pagarle al FMI.De esta forma, de lo que sería el primer desembolso del FMI, de US$ 7.500 millones de pesos, US$ 2.500 serían destinados a cubrir los préstamos realizados por China y, de ese monto, unos 1.300 millones irán a la devolución del 'swap con ese país'.En tanto, otros US$ 500 millones serán utilizados para devolver el préstamos otorgado por Qatar y US$ 1.000 millones serán para la CAF-Banco de Desarrollo de América Latina.Es que tanto China -vía 'swap' y vía préstamo- como Qatar -también por medio de un préstamo- como la CAF fueron quienes financiaron a la Argentina para que pudiera hacer frente a los vencimientos pautados en el marco de la refinanciación de la deuda con el FMI para junio y julio pasado, ambos por US$ 2.700 millones cada uno."Fueron alternativas a las que recurrió el equipo económico de Massa, que no estaban tampoco en los cálculos del staff del FMI, a quienes sorprendió la jugada", indicó a Télam una fuente de la comitiva que acompaña a Massa en los Estados Unidos.