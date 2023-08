Agustín Vernice: "Mi objetivo es conseguir plaza para Juegos Olímpicos"

Foto archivo Télam.

El palista bonaerense Agustín Vernice, octavo en los Juegos Olímpicos de Tokio y máxima figura del seleccionado argentino de velocidad senior, estableció como meta "conseguir la clasificación a los Juegos Olímpicos de París 2024" en el Mundial de Duisburgo, Alemania, que comenzará este miércoles, y reconoció que "está en el mejor momento de su carrera"."El objetivo es conseguir una plaza para los Juegos Olímpicos. Como siempre, en este tipo de eventos hay que ir paso a paso.(ndr; del primero al noveno puesto) y después ir por todo. Espero que la plaza sea una consecuencia de haberlo hecho bien", afirmó Vernice en una entrevista con Télam desde Alemania.Tengo muy buenas expectativas porque me vine sintiendo muy bien en los entrenamientos. Ahora es importante descansar y competir bien. Sé estoy en un buen momento pero trato de manejarlo con tranquilidad", puntualizó el palista de 28 años y representante del club Estudiantes de Olavarría.En mayo pasado,con un tiempo de 3m47s04/100.El palista argentino quedó detrás del alemán Jakob Thordsen (3m46s44/100); el australiano Thomas Green (3m45s72/100) (séptimo en Tokio 2021); el húngaro Balint Kopasz (3m44/85) -campeón olímpico en Tokio y europeo 2021 y mundial 2019-; el portugués Fernando Pimenta (3m44s56/100) -campeón mundial 2021 y bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio-; y el húngaroAdam Varga, que ganó con un registro de 3m42s/94.En la ciudad polaca, además,con un tiempo de 1m42s78/100 y se ubicó después del dinamarqués Rene Holten Poulsen (1m42s/75; el portugués Pimenta (1m41/87) y el checo Josef Dostal -Dostal -quinto en los Juegos Olímpicos 2021 y subcampeón mundial 2019- que venció con 1m41s55/100.En agosto de 2022,(del primero al noveno lugar) de la prueba K1 1000 metros del Mundial de Halifax, Canadá.De este modo, el oriundo de Olavarría, disputó su tercera final A en K1 1000 metros en Mundiales senior luego del de Szeged, Hungría, 2019, en el que terminó noveno, y el de Racice, República Checa, 2017, en el que logró el séptimo lugar.Vernice, ganador de dos medallas de oro en los últimos Juegos Panamericanos de Lima, Perú, 2019: en K1 1000 y en K2 1000, junto a Manuel Lascano, fue el primer argentino en la historia en consagrarse campeón mundial Sub 23 en Pitesti (Rumania) en K1 1000 (2017)., con un registro de 3m. 28s. 503/1000, en el Canal Sea Forest de la capital japonesa, mientras que Kopasz ganó la medalla de oro con nuevo récord olímpico: 3m. 20s. 643/1000.En el mundial de Duisburgo, Alemania, Vernice - que debutará en la regata eliminatoria cinco de K1 1000 que dará cinco pasajes a una de las semifinales- logrará su clasificación a los Juegos Olímpicos de París 2024 si queda entre los siete primeros de los nueve palistas que disputarán la final A.-Agustín Vernice: Estoy en el mejor momento de mi carrera porque llevo muchos años trabajando en busca de la superación constante y también estos últimos años fui ganando experiencia que es muy valiosa. Espero seguir mejorando y trabajando, pensando siempre que todavía falta mucho, que lo mejor está por venir.-AV: La verdad es que me dejó un buen sabor. Si bien no hice una carrera perfecta pude estar bien consolidado en la final. Fui cuarto en K1 500, a centésimas de la medalla. Mejoré mi inicio de año con respecto a 2022 en el que, si bien fui quinto, no estuvieron el campeón olímpico y ahora si estaban los dos. Fue una buena competencia y los meses posteriores de entrenamientos que le siguieron, aún mejores.-AV: Tengo muy buenas expectativas porque me vine sintiendo muy bien en los entrenamientos. Ahora es importante descansar y competir bien y poder traspolar lo que hice en los ensayos en la competencia. Sé que estoy en un buen momento pero trato de manejarlo con tranquilidad.-AV: Ese es el objetivo: conseguir una plaza. Como siempre, en este tipo de eventos hay que ir paso a paso: el primer objetivo es clasificar a la final A (ndr; del primero al noveno puesto) y después ir por todo. Espero que la plaza sea una consecuencia de haberlo hecho bien.-AV: Es un orgullo. Trabajamos muy duro para conseguir eso y año a año duplicamos el esfuerzo para ir por más. Hasta ahora lo logramos pero tampoco nos conformamos y siempre intentamos, cada vez, trabajar más y mejorar en todos los aspectos. Me genera satisfacción pero siempre tengo la cabeza en lo que viene y en tratar de superarme.-AV: En las competencias más difíciles intento aprovechar eso a mi favor. Sé que todos los rivales están nerviosos y yo también. Trato de llevar esos nervios a mi favor. Trato de replicar lo que hago en los entrenamientos e intentar fluir con la competencia-AV: Tengo la cabeza puesta en el Campeonato del Mundo y no me gusta anticiparme. Pero sí estoy seguro de que en los Juegos Panamericanos el objetivo principal es defender la medalla de oro en el K1 1000 metros y si me toca competir en alguna otra prueba el objetivo será el mismo: siempre intentar ganar y conseguir una medalla dorada.