Pedro Sánchez, tajante con Luis Rubiales: "Es un gesto inaceptable"

Pedro Sánchez rechazó las disculpas de Luis Rubiales / Foto: AFP.

"Su declaración de petición de disculpas es insuficiente, tiene que ser mucho más claro y contundente"

🚨 El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se ha pronunciado sobre el comportamiento de Rubiales en la ceremonia de entrega de medallas:



🗣️"Lo que vimos fue un gesto inaceptable, creo que las disculpas no son suficientes, e incluso no son adecuadas"pic.twitter.com/KcKFaoyc1O — Era Fútbol Femenino (@Erafutbolfem) August 22, 2023

El presidente del Gobierno español,Luis Rubiales, tras abordar con un beso a la jugadora Jenni Hermoso en la consagración por el Mundial femenino."Las jugadoras lo han hecho todo para ganar, pero ha habido algunos comportamientos como el del señor Rubiales que si manifiestan algo es que en nuestro país queda mucho camino por recorrer en materia de igualdad y respeto entre mujeres y hombres", comentó Sánchez, del PSOE, en conferencia de prensa.El festejo con un gesto de abuso de poder por parte de Rubiales para con Hermoso, a quienconseguido hace días en el Mundial de Australia-Nueva Zelanda fue rechazado por el mandatario aunque aclaró que no tiene "potestad" para destituirlo del cargo."El presidente de turno es elegido y destituido por sus asociados, pero ya he dicho que nos parece que son insuficientes y tiene que dar más pasos el señor Rubiales para aclarar un comportamiento que es a todas luces inaceptable", apuntaló Sánchez, mientras busca los escaños suficientes para concretar un nuevo mandato como presidente."Que no conecta con el sentir mayoritario de los españoles que apuesta claramente por la igualdad de hombres y mujeres., tiene que ser mucho más claro y contundente en la petición de disculpas", continuó Sánchez en la conferencia de prensa brindada la mañana de este martes en España.Por último, Sánchez pidió que los españoles se queden con la "parte buena de todo el proceso deportivo".España se consagró campeona mundial de la Copa Femenina de la FIFA Australia y Nueva Zelanda 2023 por primera vez en su historia, luego de ganarle por 1 a 0 en la final a Inglaterra, el último domingo, en Sydney.