A 51 años de las Masacre de Trelew, destacaron el fallo contra el exmarino Bravo

Homenaje a las víctimas del fusilamiento. Foto: Archivo

El 22 de agosto de 1972, 19 presas y presos políticos, detenidos en la Base Aeronaval Almirante Zar de Trelew, fueron fusilados por los guardias, que simularon un intento de fuga. Pero 3 de los detenidos sobrevivieron y contaron lo sucedido.https://t.co/QrM6Hbl8Kt — Secretaría DDHH (@SDHArgentina) August 22, 2023

"El 22 de agosto de 1972, 19 presas y presos políticos, detenidos en la Base Aeronaval Almirante Zar de Trelew, fueron fusilados por los guardias, que simularon un intento de fuga. Pero 3 de los detenidos sobrevivieron y contaron lo sucedido"

Familiares y sobrevivientes de la Masacre de Trelew. Foto: Archivo

Cómo fue la masacre, ocurrida en 1972

Hace 51 años, 25 presos políticos alojados en el penal de Rawson lograron fugarse y refugiarse en el cercano aeropuerto de Trelew. Foto: Raúl Ferrari

A 51 años de la denominada ´Masacre de Trelew´,, organismos de derechos humanos rememoraron este martes el aniversario y destacaron que el año pasado se dictó el histórico fallo en Estados Unidos que declaró responsable al exmarino Roberto Bravo, mientras que la justicia argentina sigue solicitando su extradición."El 22 de agosto de 1972, 19 presas y presos políticos, detenidos en la Base Aeronaval Almirante Zar de Trelew, fueron fusilados por los guardias, que simularon un intento de fuga. Pero 3 de los detenidos sobrevivieron y contaron lo sucedido","En 2012, después de 40 años, el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia condenó por crímenes de Lesa Humanidad a tres de los responsables de la Masacre: Luis Emilio Sosa, Emilio Del Real y Carlos Marandino" y recordó que en julio de 2022, el ex marino Guillermo Bravo fue condenado en Estados Unidos -donde vive desde 1973- por los fusilamientos de Trelew"."La Justicia argentina sigue solicitando a Estados Unidos su extradición para juzgarlo enl país", destacó la Secretaría.Por su parte,, y los publicaron en su cuenta de Twitter.Además, recordaron que también hace un año se dictó "un fallo histórico para sus familias" cuando en julio de 2022 un tribunal popular de Miami declaró responsable de los fusilamientos en Trelew al ex marino Roberto Bravo.Hace 51 años, 25 presos políticos alojados en el penal de Rawson lograron fugarse y refugiarse en el cercano aeropuerto de Trelew. Algunos pudieron volar hacia Chile en un avión de Austral mientras que otros quedaron en tierra.Tras negociar, depusieron sus armas y fueron llevados a una base naval. Allí, 16 de ellos fueron cobardemente fusilados. Recién entrado el siglo XXI, los cuatro militares que los asesinaron recibieron su condena.Por su parte,sostuvo en un comunicado que "hoy como cada día reivindicamos a nuestros compañeros sosteniendo la memoria y luchando por más memoria, verdad y justicia. No nos han vencido".También"A 51 años de la masacre, memoria, verdad y Justicia. Nunca Más" tras pegar una foto de las víctimas.Se conoce como la "Masacre de Trelew" al fusilamiento de Carlos Astudillo, Rubén Pedro Bonnet, Eduardo Capello, Mario Emilio Delfino, Alfredo Kohon, Susana Lesgart, José Ricardo Mena, Clarisa Lea Place, Miguel Ángel Polti, Mariano Pujadas, Carlos Alberto del Rey, María Angélica Sabelli, Humberto Suárez, Humberto Toschi, Alejandro Ulla y Ana María Villarreal de Santucho, quienesmientras se encontraban tendidos en los pequeños calabozos.Los acribillados habían logrado fugarse una semana antes, el 15 de agosto de 1972, del penal de máxima seguridad de Rawson y recorrieron 21 kilómetros hasta llegar al viejo Aeropuerto de Trelew (reconvertido en el Centro de la Memoria), donde se entregaron., en tanto el resto del grupo no llegó a abordar el avión y se entregó a las autoridades militares, bajo la condición de que los retornaran al penal y que se garantizara su seguridad.María Antonia Berger, Alberto Miguel Camps y Ricardo René Haidar lograron sobrevivir a la masacre y su testimonio sirvió para reconstruir lo ocurrido en los calabozos.Los últimos mencionados, luego del golpe de Estado cívico militar de 1976, fueron secuestrados y aún continúan desaparecidos.