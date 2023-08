Río Negro, con eje en la cordillera y expectativas de llegar a un septiembre récord

Fin de semana largo: Catamarca tuvo una ocupación hotelera del 73%

Catamarca cerró el fin de semana largo con el 73% de ocupación hotelera, lo que generó un impacto económico de 345 millones de pesos, según informaron fuentes oficiales.



La medición, realizada desde la Dirección de Calidad Turística de la Secretaría de Gestión Turística de Catamarca con el aporte de municipios y asociaciones del sector, señala que ese 73% de ocupación hotelera se traduce en 20.939 pernoctes en los distintos destinos locales.



En esta línea, las autoridades de la cartera turística indicaron que “con un promedio de estadía de 3 noches, y contemplando un gasto promedio de 16.490 pesos (valor propuesto por CAME), el movimiento turístico del fin de semana arrojó un impacto económico para la provincia de 345 millones de pesos, que se extiende en toda la cadena de valor del sector turístico, desde alojamientos y prestadores de otros servicios turísticos, transportes, artesanías, gastronomía y comercios en general”.



Por su parte, el ministro de Cultura, Turismo y Deporte de Catamarca, Roberto Brunello valoró muy positivamente el movimiento turístico que registró Catamarca el fin de semana y señaló que, “pese a la coyuntura económica, el hecho de que Catamarca hubiera sido sede de importantes eventos deportivos en coincidencia con el fin de semana largo, contribuyó a la buena ocupación hotelera”.



En ese sentido remarcó el Campeonato Argentino de Selecciones de Hockey sub 16 que se realizó en Fray Mamerto Esquiú, el torneo regional de newcom en Belén, así como el tour de la Asociación de Jugadores Profesionales de Padel (AJPP) 2023 y el XVIII Campeonato Argentino de Fútbol de Veteranos que convocaron a deportistas de todo el país en la capital catamarqueña.



Finalmente, el ministro remarcó la importancia de este tipo de eventos que se suman a los atractivos y a las propuestas turísticas que generan los distintos destinos de la provincia y que contribuyen no solo a incrementar la oferta sino a generar opciones para que los turistas permanezcan en la provincia.



“Creemos que este es el camino para seguir consolidando a Catamarca como destino”, concluyó Brunello.



Según datos oficiales, la provincia de Catamarca registra un total de 9.050 plazas disponibles para el turismo.