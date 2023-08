Casi 500 niños murieron de hambre en Sudán en cuatro meses de guerra

Centenares de niños murieron de hambre en Sudán. Foto: AFP.

Al menosen estos cuatro meses de guerra en Sudán entre el Ejército y fuerzas paramilitares, indicó la ONG Save the Children.En un país en donde ya antes del conflicto uno de cada tres habitantes padecía hambre, "hay niños que mueren de inanición, cuando esto podría haberse evitado", indicó en un comunicado Arif Noor, director de Save the Children para Sudán."Al menos 498 niños en Sudán y probablemente centenares más, incluyendo dos docenas que estaban en un orfanato estatal, han muerto de hambre" desde que el ejército regular y los paramilitares iniciaron su conflicto por el poder a mediados de abril, añadió el responsable., ya que Save the Children, incapaz de operar en medio de los combates, se vio obligado a dejar de atender a 31.000 niños que padecen malnutrición, ya que debió cerrar 57 establecimientos nutricionales en Sudán."Vemos morir a niños de hambre totalmente prevenible", dijo Noor en el comunicado, informó la agencia de noticias AFP.En mayo,"El saqueo de almacenes de la ONU, la quema de fábricas de comida y la falta de financiación pusieron a prueba el suministro de productos nutricionales terapéuticos en todo el país", abundó Noor.Desde su inicio, más de 4.000 civiles murieron como resultado de las hostilidades, según cifras de la ONU.La ONG Armed Conflict Location & Event Data Project (Acled) eleva los muertos a alrededor de 5.000.Igualmente,Este informe se suma a otros, incluyendo uno del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (Acnur) que en junio advirtió sobre la alarmante variedad de violaciones a los derechos humanos.entre el Ejército, dirigido por el general Abdel Fatah al-Burhan, y los paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), lideradas por el general Mohamed Hamdan Daglo.Las hostilidades estallaron en el marco de un aumento de las tensiones en torno de la integración de las RSF en el seno de las Fuerzas Armadas.Eso era parte clave de un acuerdo firmado en diciembre para formar un nuevo Gobierno civil y reactivar la transición abierta tras el derrocamiento en 2019 del entonces presidente Omar al Bashir, dañada por el golpe de estado de octubre de 2021, tras el cual cayó el primer ministro de unidad, Abdallah Hamdok., y ahora, 25 de sus 45 millones de habitantes ya no pueden sobrevivir sin ayuda humanitaria.