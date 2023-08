La CAME destacó el "exitoso" fin de semana largo que movilizó 860.000 personas

Foto: Eugenia Neme.

El secretario de Turismo de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME),, destacó este martes que el último fin de semana largo fue "exitoso" y se movilizaron 860.000 personas con un impacto económico de $38.000 millones.Werchow, en diálogo con Télam Radio, aseguró que el séptimo fin de semana largo del año que tuvo lugar esta semana "fue un fin de semana largo exitoso, como lo venimos viendo en los anteriores y se han movilizado 860.000 personas con una media de pernoctación de dos punto tres, y que esta media se ha debido al ingreso de turistas extranjeros porque el turista argentino tenía una media un poco más baja".Asimismo, el dirigente de CAME precisó respecto del nivel de gasto, que fue "de casi $19.000 por día, por persona, y con esta pernoctación da una movilización turística con un".Al respecto, resaltó: "para esta época, para un fin de semana de tres días solamente no es menor".En tanto, según surge del relevamiento de la entidad empresaria, "en todos los lugares, en todos los destinos se ha caracterizado por la gran cantidad de eventos, ya sea culturales, científicos, deportivos de toda índole, y eso hizo que haya una movilización con pernocte y que mantenga el promedio de pernoctación".Destacó además que "este es el séptimo fin de semana largo y que ya se han movilizado los fines de semana largos, que esto es aproximadamente en moneda constante, al cambio oficial vigente en la actualidad de US$ 1.200 millones".