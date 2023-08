Biden visitó las zonas de Hawái devastadas por los incendios y prometió ayuda

"Estamos con ustedes tanto como sea necesario, se los prometo, y me aseguraré de que sus voces sean oídas". Foto: AFP:

El Gobierno central fue blanco de las criticas de los habitantes de las zonas afectadas por demorar la ayuda. Foto: AFP.

Today, I spoke alongside a banyan tree beloved by this community for 150 years.



Today it’s burned, but it’s still standing.



This tree survived for a reason. It’s a powerful symbol that we can and we will get through this. We’re in this for as long as it takes. pic.twitter.com/OFyROSWdD3 — President Biden (@POTUS) August 22, 2023

From stories of grief, we’ve seen so many stories of hope and heroism of the aloha spirit.



Every emergency responder who put their lives on the line to save others.

Everyday heroes: neighbors helping neighbors.

Native Hawaiian leaders offering solace and strength.



That’s Maui. pic.twitter.com/qsfk6bJOhD — President Biden (@POTUS) August 22, 2023

El presidente estadounidense,y prometió a los damnificados por los incendios que el Gobierno no los abandonará,a la peor catástrofe de este tipo en más de un siglo en el país que provocó más de un centenar de muertos.El mandatario de 80 años vio por sí mismo este lunes enla devastación causada por las llamas en la histórica ciudad de Lahaina, donde murieron al menos 114 personas, una cifra que se teme que será muy superior ya que más de 1.000 siguen desaparecidas."Conozco el sentimiento que muchas personas en esta ciudad, en esta comunidad; ese vacío que sienten en el pecho", dijo Biden junto a los restos de un árbol calcinado, según consignó la agencia de noticias AFP.En ese marco, añadió:"Vamos a reconstruir de la forma en que la gente de Maui quiere. El fuego no puede llegar a las raíces. Esto es Maui. Esto es Estados Unidos", prometió.El Gobierno central fueporque consideraron que la administración tardó mucho en reaccionar.La oposición republicana también se sumó a los comentarios al reprochar que la ayuda fue insuficiente y mal organizada. Donald Trump, con quien muy probablemente Biden se jugará la presidencia el año que viene, calificó de "vergonzoso" que su sucesor no hubiera respondido antes.En tanto, portavoces de la Casa Blanca alegan que Biden retrasó el viaje para no distraer a los funcionarios y socorristas sobre el terreno.Mientras tanto, los habitantes de Maui se quejan de que la búsqueda de los desaparecidos y la identificación de los cadáveres están siendo lentas. El gobernador de Hawái, Josh Green, declaró el domingo que más de 1.000 personas siguen en paradero desconocido, entre ellos muchos niños.Aunque los equipos de rastreo cubrieron el 85% de la zona de búsqueda, el 15% restante podría llevar semanas, aseguró Green a la CBS. El calor extremo del incendio podría hacer imposible recuperar algunos restos.