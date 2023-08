Detectaron un nuevo foco ígneo en San Luis y evacuaron a 15 personas

Foto: Nicolás Varvara.

El jefe de San Luis Solidario, Martín Oroz, afirmó que por, al tiempo que se registró un nuevo ígneo en cercanías de Potrero de los Funes."Hay casas y vehículos que fueron afectados por el fuego, pero no se han tenido que lamentar víctimas", afirmó Oroz, mientras continúan con los trabajos para controlar el incendio en la zona de Río Grande.Más de 120 personas de distintos organismos se encuentran combatiendo el foco que se extiende desde Río Grande hasta los altos de El Trapiche y 7 Cajones.por lo que se solicitó desde San Luis Solidario, ex Defensa Civil, transitar con precaución por las rutas 9 y 18.El fuego comenzó este domingo alrededor de las 20 y ya se extendió hasta las zonas de Río Grande, los altos de El Trapiche y 7 Cajones.Están trabajando en el lugar integrantes de Defensa Civil de El Trapiche, Bomberos Voluntarios de distintos cuarteles, San Luis Solidario, Bomberos de la Policía, Vialidad Provincial, Ministerio de Desarrollo Social, Ente Control de Rutas, Seguridad Vial, Policía de la Provincia y Hospital de El Trapiche. Asimismo, se solicitó ayuda al Servicio Nacional de Manejo del Fuego con asiento en Valle del Conlara.Las condiciones son desfavorables debido a losque alcanzan los 60 kilómetros por hora y la gran sequía de la zona, y los medios aéreos no pueden trabajar a causa de la velocidad del viento y la poca visibilidad.Se espera que las condiciones meteorológicas cambien y permitan la utilización de aviones hidrantes.La población movilizada por, a 40 kilómetros, aproximadamente, de la localidad de El Trapiche, ha comenzado a hacer llegar sus donaciones a los distintos cuarteles de Bomberos donde se reciben las ayudas y desde donde se solicita no viajar hasta el lugar del incendio para evitar complicaciones.La Red de Estaciones Meteorológicas (REM) emitió una alerta para esta jornada, que, en donde advierte que habrá en las regiones norte y centro vientos de significativa intensidad.