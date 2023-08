Trump pactó condiciones de libertad antes de entregarse en Georgia

Trump deberá presentarse a más tardar el viernes al mediodía ante la justicia. Foto: AFP

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump pactó este lunes condiciones que le permitirán seguir en libertad una vez que se entregue a la justicia del estado Georgia por su presunto complot para revertir los resultados de las elecciones de 2020, lo que seguramente incluirá el pago de una fianza de 200.000 dólares, informó la prensa local., que al contrario de las otras tres no tiene alcance federal sino estatal, según la televisora CNN y la agencia de noticias Europa Press.Si Trump volviese a la Casa Blanca, no podría autoindultarse en esta causa.Además de la fianza económica,lo que podría limitar también su margen de maniobra en las redes sociales.En esta causa se investiga el desempeño de Trump al frente de una organización criminal.al mediodía, con vistas a seguir avanzando y que el posible juicio se celebre en marzo de 2024.Este caso añade un nuevo frente judicial al exmandatario, inmerso en la campaña para las primarias del Partido Republicano.El 2 de agosto, el fiscal especial Jack Smith lo acusó de intentar alterar el conteo de votos de las presidenciales de 2020 en las semanas previas a que cientos de sus seguidores atacaran el Capitolio cuando se certificaba la victoria de Joe Biden, el 6 de enero de 2021.En otra causa que se instruye en Miami, Florida,En marzo, Trump se convirtió en el primer expresidente de Estados Unidos en ser acusado formalmente después de que un tribunal del estado de Nueva York lo inculpara por fraude fiscal en relación a pagos no declarados para silenciar a la actriz porno Stormy Daniels, con quien tuvo una relación extramatrimonial, para que no perjudicara su candidatura presidencial en 2016.El expresidente aspira a un segundo mandato en la Casa Blanca y es el principal candidato del Partido Republicano para los comicios del 5 de noviembre de 2024, con sondeos muy favorables, y de paridad respecto del demócrata Biden, quien buscará la reelección.