La historia de los refranes: "Lo que abunda no daña"

¡Ojo! Aquí debemos interpretar que lo que no causa daño es la abundancia de cosas ú-ti-les… ¡Y sí! Útiles, más que abundantes.: abundancia es desborde, redundancia, reiteración innecesaria…La frase es usada a ciegas pero su contenido es muy discutible; propone que, ¿pero qué hacer si sigue lloviendo cuando ya estamos inundados?... ¿Ah vieron? ¿Daña o no daña esta sobreabundancia de agua?...La expresión llegó desde España un tanto mutilada a nuestro lenguaje popular, porque en sus orígenes se completaba así:… Como se puede ver, al reducir su formulación se desvirtuó su concepto. Pero la expresión original alude a preferir el exceso de cosas buenas sobre la carencia de ellas.sintetizan otros, con idéntico valor…O sea: la abundancia de recursos no es perjudicial en ningún caso, tener recursos en demasía no daña… Siempre y cuando no consideremos “daños” a… ¡los ladrones interesados en nuestros recursos!... Aunque, en realidad,En uno de mis pueblos de infancia le sacaban el cuero a una familia ricachona y antipática, siempre con la misma frase: “¡Estos ni saben la plata que tienen,!”… Pero yo siempre los veía en auto, en bicicleta, o caminando, nadando nunca…¡A ver, que se vengan Los Caligaris con su Abundancia!...