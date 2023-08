Racing jugaría con Almendra y Quintero ante Boca por la Libertadores

Agustín Almendra fue presentado de manera oficial el 14 de agosto pasado.

La recuperación de Martínez

Juan Fernando Quintero es parde de la Academia desde fines de julio.

El choque con Boca

El entrenador de Racing Club, Fernando Gago, podría incluir a los refuerzos Agustín Almendra y Juan Fernando Quintero en el encuentro del próximo miércoles ante Boca Juniors, por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores de América., en su debut en la Copa de la Liga Profesional, para que sumen minutos en la cancha y así ganar ritmo de juego.Almendra jugó hasta los 17 minutos de la segunda etapa, cuando fue reemplazado por Agustín Ojeda, mientras que "Juanfer" Quintero fue sustituido por Jonathan Gómez a los 26 minutos del complemento.El desempeño de dos de los cinco refuerzos del plantel "albiceleste" ante el "tatengue" fue aceptable y dejó conforme al DT Gago, por lo que tienen chances de arrancar desde el inicio frente al "Xeneize". Almendra, surgido en las divisiones juveniles de Boca Juniors , ocupará el lugar de Juan Ignacio Nardoni, quien no está disponible para el entrenador porque se recupera de un desgarro muscular, aunque también tiene chances Nicolás Oroz en ese lugar de la cancha.Por el lado del jugador colombiano que jugó en River Plate, pelea por un lugar en el once titular con Gabriel "El Demonio" Hauche en el ataque del equipo, que completarán Maximiliano Romero -en lugar del lesionado Roger Martínez- y Agustín "Trapito" Ojeda.El centrodelantero Romero, resistido por parte de los hinchas "albicelestes", reemplazará al colombiano Roger Martínez, quien se perderá al menos el primer partido de los cuartos de final contra el "Xeneize" por una distensión muscular.Martínez, autor de un tanto en la goleada por 3 a 0 ante Atlético Nacional de Medellín por la fase previa de la Copa Libertadores, llegará con los tiempos justos de recuperación para el encuentro de vuelta que se jugará el miércoles 30 de agosto en el Cilindro de Avellaneda.La intención de Gago es poder contar con Roger Martínez para la revancha ante el conjunto que dirige el entrenador Jorge Almirón.El técnico "académico" además incluirá a Gabriel Arias en el arco en reemplazo de Matías Tagliamonte, titular ante Unión, ya que fue preservado ante los santafesinos para llegar en correctas condiciones físicas para el duelo copero.En la línea defensiva, Gago volverá a contar con su clásica zaga central conformada por Leonardo Sigali y Gonzalo Piovi, quien no estuvo ante Unión porque tuvo que cumplir una fecha de suspensión tras la expulsión sufrida ante River Plate, en la última jornada del pasado torneo de la Liga Profesional que coronó al equipo "millonario".El lateral izquierdo será ocupado por Gabriel Rojas, mientras que en el costado derecho Tobías Rubio o Gastón Martirena disputan por un lugar entre los titulares.En el mediocampo, el entrenador "albiceleste" podrá contar con Aníbal Moreno, quien se perdió el debut en la Copa de la Liga para llegar descansado al choque contra Boca. A los costados de Moreno estarán Oroz o Almendra y Jonathan Gómez.El once "académico" formaría con Gabriel Arias; Martirena o Rubio, Leonardo Sigali, Gonzalo Piovi y Gabriel Rojas; Agustín Almendra o Nicolás Oroz, Aníbal Moreno y Jonathan Gómez; Agustín Ojeda, Maximiliano Romero y Gabriel Hauche o Juan Fernando Quintero.Racing Club visitará a Boca Juniors el próximo miércoles desde las 21 en La Bombonera, partido que contará con el arbitraje del brasileño Wilton Sampaio y la transmisión de la señal de cable Fox Sports.La revancha por los cuartos de final de la Copa Libertadores entre la "Academia" y el "Xeneize" se jugará en el Cilindro de Avellaneda el miércoles 30 de agosto.