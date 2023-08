Vouchers educativos: el modelo de escasos resultados que impulsa Javier Milei

La gratuidad de la educación es uno de los temas que puso en discusión el candidato presidencial de La Libertad Avanza. Foto: Archivo

En qué consiste este sistema

Qué dicen los especialistas

En épocas de crisis es bueno (y necesario) volver a las preguntas iniciales. Aquellas cuyas respuestas damos por sentado.



Hoy son dos:

¿Para qué sirve la escuela?

¿Cuál es el rol del Estado en Educación?



PRIVATIZAR: EL PRINCIPAL OBJETIVO EDUCATIVO DE LA DERECHA.

La CTERA viene denunciando desde hace mucho tiempo la tendencia creciente hacia la privatización del sistema educativo que se da tanto en nuestro país como en toda la región.

La gratuidad de la educación es uno de los temas que puso en discusión que fue implementado en pocos países y con resultados poco satisfactorios en la calidad educativa, además de provocar un elevado nivel de endeudamiento para las familias.fue desarrollado en la década del '60 por el economista estadounidense Milton Friedman, uno de los principales autores que sigue el economista libertario, yEl Estadodonde aquellos eligiesen matricularlo, según su conveniencia particular, durante un periodo determinado por año escolar o semestre.y "las instituciones que quiebren van a quedar en manos de las que queden en expansión, y es un círculo que genera mejor calidad educativa".Es queque "el modelo del subsidio a la oferta no ha funcionado, ya que la mayoría de los argentinos quieren huir del sistema público hacia el sistema privado", por lo que las escuelas públicas "funcionan más como comedores que como centro de formación"., en el país hay más de 11 millones de estudiantes, de los cualesUn estudio de la fundación Argentinos por la Educación reveló que, entre 2018 y 2022, más 120 mil alumnos abandonaron la educación privada para asistir a la pública.Milei destacó en varias entrevistasque el modelo de vouchers "afectó a las instituciones públicas menos conocidas porque tienen menos posibilidades de acceder a mejores financiamientos, y esto hace que también disminuya su matrícula y al mismo tiempo disminuya la posibilidad de que puedan posicionar sus investigaciones o de que puedan tener mayor calidad educativa y mayor infraestructura".El investigador destacó que, que con la pandemia se agudizó y eso lo demuestran los indicadores evaluados en los exámenes PISA".El especialista comentó queGálvez afirmó que"Este sistema de vouchers logró demostrar que no fue del todo sostenible, generó alta conflictividad social, no mejoró la calidad de la educación, ni de las instituciones públicas, ni la empleabilidad, ni mejoró los salarios de los docentes", consignó.Por su parte,explicó en sus redes sociales la implementación del sistema de vouchers en Nicaragua a comienzos de la década del '90.En ese país, el sistema generó una crisis en la educación y por esoSegún el especialista, lo que provocó que en 2007 se estableciera la gratuidad escolar.La Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) criticó la propuesta impulsada por Milei porque "representa, no solo, un modelo que ya tuvo un rotundo fracaso en sus variadas versiones implementadas por distintos países del mundo desde los años '90, sino también por el carácter antidemocrático, mercantilista y racista que subyace en dicho modelo educativo".La organización remarcó que este modelo generaría más "privatización, segregación, exclusión y discriminación, limitando las posibilidades de diseñar políticas socioeducativas nacionales y jurisdiccionales para la inclusión y la ampliación de derechos, especialmente para los sectores más excluidos".Ctera remarcó queA pesar del énfasis de la propuesta de LLA,, por lo que para poder aplicarlo debería modificarse el Artículo 5° de la carta magna para nacionalizando la educación y quitarle poder a las provincias.