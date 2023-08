Indignación en Italia: absuelven a violadores por "no entender" la negativa de la víctima

“El violador no está enfermo, es un hijo sano del patriarcado”, dijeron desde Ni Una Menos Palermo. / Foto: Facebook

"La indiferencia es complicidad", otra de las consignas. / Foto: Facebook

Foto: Facebook

La absolución de dos jóvenes de 19 años que violaron a una chica de 18 generó una ola de indignación en Italia. La sentencia de un juez del Tribunal de Florencia indicó literalmente que los agresores tuvieronSi bien el juez reconoció “la existencia objetiva de una conducta de violencia sexual",, o sea que no se lo podría condenar por un delito que no sabían que estaban cometiendo.Los violadores están, consideró el juez en una sentencia emitida en marzo pero que acaba de ser publicada con todas sus motivaciones..No tuvo en cuenta que la víctima les pidió en varias oportunidades que pararan de violarla.“Sin consentimiento es violación. Es una oración simple, que expresa una idea igualmente simple: si una mujer o una niña o un niño o un hombre dice "no", o "basta", o "basta", y la otra persona u otras personas continúan y siguen recto por su camino, entonces nos enfrentamos a la violencia sexual”, editorializó el diario La Stampa.“¡Realmente no podemos soportarlo más! ¿Cuándo, incluso en Italia, la cuestión del consentimiento pasará a ser central y se decidirá que ya no es posible que generaciones de niños crezcan sin comprender que "no" significa "no" y que sin consentimiento es ¿violación? ¿Cuándo se abordará también en la escuela el tema de las relaciones afectivas y sexuales? ¿Cuándo pensaremos realmente en el significado del consentimiento y sus múltiples matices?”, se preguntó el tradicional diario turinés.,Esta sentencia se suma a la de otro magistrado, en este caso de Roma, que fines de junio absolvió al conserje de un colegio, de 66 años, que tocó debajó de la ropa interior a una chica de 17 años. El juezo consideró que como fue "durante poco tiempo" y en tono de broma, el agresor no era culpable.En este contexto, se conoció otra violación. En este caso, sucedió el 7 de julio en el sur del país.La víctima se encontraba en estado de ebriedad y fue violada por turnos. Los agresores filamaron la violación. El video circula en redes sociales.“El violador no está enfermo, es un hijo sano del patriarcado”, “Sexo sin consentimiento es violación”, “¡Hermana no estás sola!”, fueron algunas de las consignas que pronunciaron los y las manifestantes que repudiaron esta nueva violación.