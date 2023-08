Pablo Moyano lanzó un "llamado urgente" para "militar e ir a buscar a los que no votaron"

Foto: Victoria Gesualdi

El cosecretario general de la CGT y secretario general adjunto del Sindicato de Choferes de Camiones,, hizo este lunes una todos los sectores de la alianza oficialista Unión por la Patria (UxP) para "en las PASO, en las que el oficialismo quedó en tercer lugar como frente, debajo de La Libertad Avanza (LLA) y Juntos por el Cambio (JxC)."Vemos en forma inquietante que no hay una actitud de nuestro espacio, especialmente del PJ y del PJ de la provincia de Buenos Aires. No hay una convocatoria en forma urgente y seria para empezar a movilizar nuevamente todos los sectores del espacio de UxP, de la parte política gremial a los movimientos sociales", analizó Moyano en declaraciones a Télam Radio.El referente sindical efectuó el llamado a la coalición oficialista paraY señaló que"Más allá de alguna expresión o alguna reunión, algún plenario, algunos dirigentes, no vemos que haya reacción de nuestro espacio político, eso o la bronca que le da a uno, no", remarcó.Moyano dijo que no tiene claro si el candidato de la LLA, Javier Milei, es un "", pero alertó que "de ser verdad todo lo que dice, se tratan de" y que no difieren de la postura de la postulante de JxC, Patricia Bullrich.", indicó.El dirigente sindical analizó además que "muchas veces, cuando se ven los medios y hacen notas en la calle, la gente dice que votó por Milei pero cuando se le pregunta por qué, no sabe decir y eso es muy peligroso"., expuso.Alertó, en paralelo, que "en caso de implementarse estas políticas que vayan en contra de los trabajadores","Y no es casualidad que ya estos dos personajes, como Milei y Macri, permanentemente se tiren flores porque es verdad: es lo mismo. A veces la derecha puede ser un poco más dura o un poco más light, pero en definitiva el matriz de ellos es el mismo", remarcó.Moyano afirmó que tanto Milei como Bullrich "prácticamente plantean lo mismo: reforma laboral, cierre de empresas estatales, fundamentalmente Télam, privatizar Aerolíneas Argentinas, privatizar todas las empresas del Estado, lo que va a provocar pérdida de miles de puestos de trabajo y quitar las indemnizaciones".