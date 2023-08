Rusia denunció que la entrega de aviones a Ucrania empeora el conflicto. Foto: AFP

Rusia denunció este lunes la decisión de Países Bajos y Dinamarca de entregar próximamente aviones de combate F-16 a Ucrania y dijo quea repeler a tropas rusas que ocupan el este y sur del país.El presidente ucraniano, Voldimir Zelenski, luego de visitar el pasado lunes Países Bajos, dijo este lunes en Dinamarca que estaba convencido de que Rusia perderá la guerra.en Copenhague ante una multitud congregada frente al Parlamento en la capital de Dinamarca."Estoy seguro de que ganaremos porque la verdad está de nuestro lado", prosiguió.El líder ucraniano agradeció también al país escandinavo por su próxima entrega de cazas estadounidenses F-16.Rusia reaccionó al anuncio y advirtió que la entrega de F-16 supondría una "escalada del conflicto".en el país, Vladimir Barbin."Esta posición empuja a Ucrania hacia el abismo y condena a su pueblo a ser nuevas víctimas", añadió el diplomático, informó la agencia de noticias AFP.El canciller ruso, Serguei Lavrov, había advertido en julio que Moscú consideraría la entrega de F-16 como una amenaza "nuclear" por su capacidad de cargar armas atómicas.El anuncio de la entrega de los aviones fue hecho por Países Bajos y Dinamarca luego de que, no para lanzar ataques dentro de Rusia.Ucrania, que ha recibido tanques, baterías antiaéreas, municiones y otras armas de Occidente, venía reclamando también aviones de guerra.Ni Países Bajos ni Dinamarca dijeron cuántos aviones darán a Ucrania, pero Zelenski dijo el pasado lunes que serían por lo menos 42.Ucrania lanzó en junio pasado una contraofensiva para intentar reconquistar territorios ocupados por Rusia en el este y sur del país, con resultados más bien limitados.Este jueves, Ucrania afirmó haber recuperado en una semana 3 kilómetros cuadrados a las fuerzas rusas cerca de la ciudad de Bajmut, en el este del país, pero dijo que en el frente sur no hubo "cambios significativos"., indicó la viceministra de Defensa, Ganna Maliar, a la televisión ucraniana.Desde junio, las fuerzas de Kiev recuperaron 43 kilómetros alrededor de esta ciudad de la provincia de Donetsk tomada el pasado mayo por las fuerzas rusas, afirmó la viceministra.En cambio,, mientras las fuerzas ucranianas siguen "avanzando hacia las ciudades de Berdiansk y Melitopol", actualmente bajo ocupación rusa, añadió la viceministra de Defensa.La contraofensiva está resultando difícil, ya que las tropas rusas pasaron el invierno y la primavera pasadas fortificando sus posiciones, a base de trincheras y campos de minas a lo largo de cientos de kilómetros.En el noreste de Ucrania, en la zona de la ciudad de Kupiansk, la única del frente donde las fuerzas rusas están atacando, Maliar aseguró que la línea ucraniana se mantiene firme.en esa zona de la provincia ucraniana de Jarkov, que limita con Rusia.El Ministerio dijo en un comunicado que el Ejército ruso repelió ataques ucranianos cerca del pueblo de Urojaine, capturado por Kiev la semana pasada, y el de Robotine, otro punto caliente del frente sur.También este lunes, Rusia afirmó que frustró otros dos ataques ucranianos con drones en la región de Moscú, sin que se reportaran víctimas.En un comunicado, el Ministerio de Defensa denunció un intento de Ucrania de realizar "ataque con un vehículo aéreo no tripulado tipo aeronave" alrededor de las 6:50 de Moscú., al sureste de la capital.El ministerio agregó que no hubo víctimas.La defensa aérea rusa también derribó un dron en otro ataque ucraniano a las 8:16 en el distrito de Istra, al noroeste de la capital rusa, según la misma fuente., y redirigieron varios vuelos hacia otros lugares.En las últimas semanas, dos ataques con drones fueron repelidos en el distrito financiero de Moscú, que causaron daños menores en fachadas de rascacielos.En mayo, fueron derribados drones cerca del Kremlin.