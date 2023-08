Martino confirmó la presencia de Messi en la semifinal ante Cincinnati

El director técnico del Inter Miami, Gerardo Martino, confirmó este lunes que Lionel Messi jugará el miércoles próximo ante Cincinnati la semifinal de la US Open Cup, pese a la acumulación de partidos desde su llegada al club.“Messi jugó todos los partidos y quizás en algún momento quiera descansar, pero no va a ser el miércoles. Va a jugar y ser titular. Hasta que no me manifieste nada, va a jugar", aclaró en rueda de prensa antes del entrenamiento.Messi, de 36 años, jugó los siete partidos de la Leagues Cup desde su debut el 21 de julio y este miércoles tendrá la posibilidad de alcanzar su segunda final con la franquicia de la Florida en la US Open Cup, un torneo centenario del que participan todos los equipos afiliados a la Federación de Fútbol de los Estados Unidos (U.S. Soccer).Inter Miami disputará una de las semifinales como visitante del Cincinnati, el equipo líder de la Conferencia Este y con el mejor registro en la MLS. Se disputará desde las 20 de Argentina, con transmisión de TyC Sports.Desde el siguiente fin de semana, el argentino se concentrará en mejorar la situación del equipo en la Liga, en la que no gana hace once fechas, desde el 13 de mayo (2-1 a New England).Inter Miami intentará cortar la racha como visitante de Red Bull New York, el próximo sábado 26, y cuatro días más tarde ratificar la levantada como local de Nashville, su rival en la soñada consagración del sábado.El domingo 3 de septiembre, la franquicia de la Florida viajará a la costa oeste del país para enfrentarse con Los Ángeles FC y al día siguiente el capitán deberá sumarse al seleccionado argentino en Buenos Aires para el inicio de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.