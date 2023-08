Djokovic acecha al español Alcaraz en el ranking mundial ATP

El serbio Novak Djokovic se colocó a sólo 20 puntos del número uno del ranking mundial de tenis, el español Carlos Alcaraz, después de vencerlo el domingo en la final del Masters 1000 de Cincinnati.Con su consagración en el torneo del estado de Ohio, el tenista de Belgrado le descontó 580 puntos y quedó en inmejorable posición para recuperar el liderazgo de la clasificación en el US Open que comenzará en próximo lunes en Nueva York.Alcaraz, campeón en Flushing Meadows en 2022, defenderá este año 2.000 puntos, mientras que Djokovic rentabilizará desde la primera ronda por su ausencia en el último Grand Slam de la temporada pasada.De modo que al serbio le alcanzará con evitar una sorpresa en su partido debut para recuperar el trono del ranking ATP cuando finalice el US Open, el 10 de septiembre. Djokovic no pierde en la primera vuelta de un "Major" desde el Abierto de Australia 2006.El top ten del escalafón, actualizado hoy, refleja el siguiente orden: 1) Alcaraz (España); 2) Djokovic (Serbia); 3) Daniil Medvedev (Rusia); 4) Holger Rune (Dinamarca,+1); 5) Casper Ruud (Noruega, +2); 6) Jannik Sinner (Italia); 7) Stefanos Tsitsipas (Grecia, -3); 8) Andrey Rublev (Rusia); 9) Taylor Fritz (Estados Unidos) y 10) Frances Tiafoe (Estados Unidos).En cuanto a los argentinos, los ubicados entre los 100 primeros son: Francisco Cerúndolo (20°, +1), Tomás Martín Etcheverry (32°, -1), Sebastián Báez (42°), Pedro Cachín (66°, -17), Federico Coria (92°), Facundo Díaz Acosta (93°, +1) y Juan Manuel Cerúndolo (100°, +3).Por su parte, Diego Schwartzman cayó esta semana 19 puestos y quedó como número 116, su registro más bajo desde mayo de 2014.