Bernardo Arévalo festejó su triunfo: "El pueblo de Guatemala ha hablado contundentemente"

El presidente electo de Guatemala, el progresista Bernardo Arévalo, ratificó su promesa de recuperar la confianza en la democracia, al celebrar un amplio triunfo electoral desde fuera de la estructura de poder visto como un castigo a una elite gobernante acusada de corrupción.Pese a la gran ventaja de Arévalo sobre su adversaria y ex primera dama Sandra Torres en el escrutinio, la atención rápidamente viró hacia si el presidente electo podrá asumir el cargo, en medio de esfuerzos de la Fiscalía General de revocar la personería jurídica de su partido., que disputaba su tercer balotaje. Los resultados oficiales aún deben ser certificados por las autoridades electorales del país centroamericano.“Sabemos que hay una persecución política en curso que se lleva a cabo por medio de las instituciones y fiscalías y jueces que han estado cooptados corruptamente. Y nosotros sabemos que eso está en curso", dijo Arévalo en conferencia de prensa."Quisiéramos pensar que la contundencia de esta victoria va a hacer evidente que los intentos de descarrilar el proceso electoral no van a tener lugar. El pueblo de Guatemala ha hablado contundentemente”, añadió.Arévalo, de 64 años, contó que el presidente saliente, el derechista Alejandro Giammattei, lo llamó para felicitarlo y le dijo que ambos comenzarían a planificar la transición al día siguiente de que sean certificados los resultados del balotaje.La promesa del mandatario saliente llega luego de que, una hora antes de que se certificaran los votos de la primera vuelta electoral de junio, el mes pasado, la Fiscalía dijera que investigaba las firmas que había recogido Semilla años antes para registrarse como partido.A pedido de la Fiscalía, un juez suspendió luego la personería jurídica de la agrupación de centroizquierda hasta que una corte superior intervino y dejó sin efecto el fallo, que había generado dudas sobre si Arévalo iba a poder competir en el balotaje.En un comunicado, el comité ejecutivo del UNE se declaró "en sesión permanente" por lo que definió como "acontecimientos registrados con el conteo de votos" por parte del Tribunal Supremo Electoral (TSE).Aunque el partido dijo respetar el Estado de derecho, afirmó que fijará "una postura definitiva cuando se esclarezcan los resultados con total transparencia".El TSE deberá certificar el resultado de las elecciones en las próximas horas para allanar el camino para la asunción de Arévalo el próximo 14 de enero por un período de cuatro años, en sustitución de Giammattei."El pueblo de Guatemala ha hablado contundentemente", "basta ya de tanta corrupción", dijo Arévalo a la prensa en Ciudad de Guatemala tras ganar el balotaje presidencial con un fuerte discurso contra la corrupción, un mal endémico en el país."Ahora, unidos con el pueblo de Guatemala, lucharemos contra la corrupción", añadió, acompañado de su compañera de fórmula, Karin Herrera.El presidente electo contó que lo llamaron para felicitarlo y hablar de una agenda común los presidentes de dos países vecinos, el mexicano Andrés Manuel López Obrador y el salvadoreño Nayib Bukele.Los embajadores de Estados Unidos y de la Unión Europea (UE) expresaron su disposición a trabajar con Arévalo."De parte de mi gobierno, la posición es que dejen a los que fueron electos gobernar y asumir el poder", dijo el embajador estadounidense, William Popp, a la televisión guatemalteca."Lo que va a ser importante ahora es un consenso a nivel nacional para garantizar la gobernabilidad", indicó el representante de la UE, Thomas Peyker.Analistas señalan que Guatemala vive un retroceso hacia el autoritarismo como reacción del establishment a la Cicig, un ente creado por la ONU que investigó la corrupción gubernamental entre 2007 y 2019.En 2019 el entonces presidente derechista Jimmy Morales cerró la Cicig, y Giammattei no quiso resucitarla.En un país fuertemente conservador y religioso, Arévalo descarta legalizar los matrimonios igualitarios o el aborto, que solo está permitido si hay riesgo para la madre.Su llegada al poder marcará el fin de 12 años de gobiernos de derecha.Por su parte, el canciller Santiago Cafiero felicitó al presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo, quien se impuso en los comicios de segunda vuelta que ayer se desarrollaron en ese país, y extendió el saludo al "pueblo guatemalteco"."Argentina saluda al pueblo guatemalteco por la jornada electoral y transmite sus felicitaciones al presidente electo, Bernardo Arévalo", expresó Cafiero desde sus redes sociales.El ministro de Relaciones Exteriores afirmó que el país seguiráa Argentina con Guatemala.