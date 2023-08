Al calor del "Matilda", el musical de producción local suma dos nuevos títulos para 2024

"Matilda", el musical basado en la novela de Roald Dahl exito en su temporada porteña / Foto: Prensa.

Carlos Rottenberg, el productor se prepara para la temporada musical que arranca en verano y sigue en 2024 / Foto: Cris Sille.

"La situación del país hoy está como está, pero no nos olvidemos, y tomo el ejemplo de “Matilda” donde la única participación del dólar es un adelanto que después se recupera por la ley del autor que se lleva el 10 por ciento de la taquilla. Todo lo demás es un producto y una versión netamente argentina." Carlos Rottemberg

La apuesta por el teatro musical de producción en Argentina, que encontró en “Matilda” un notable espaldarazo, motivó al grupo de productores a redoblar la apuesta para 2024 donde, además del regreso veraniego de aquel suceso, anuncia dos títulos de fuste:El empresario teatral, integrante de los equipos impulsores de las tres puestas, adelantó a Télam que “Legalmente rubia”y “School of Rock”, mismo reducto que fue sede de “Matilda” y que acogerá las funciones de verano sobre la pequeña heroína a partir del 12 de enero., señala Rottemberg durante una entrevista con esta agencia.Camino al medio siglo de actividad generando obras que pone en sus salas en Buenos Aires y Mar del Plata y en otros escenarios del país, el teatrista considera que “el teatro musical no termina de industrializarse y penetrar en el país”., evalúa el propietario del Multiteatro, el Multitabaris y el Liceo.El boom alcanzado porcon una propuesta que como bien puntualiza Rottemberg se alcanzó a partir de, invita a lograr que el teatro musical de envergadura siga la senda vernácula de los conciertos y del teatro de prosa.“Matilda”, traída al país por la reunión entrede GO Broadway,de MP yde Ozono Producciones, sentó un precedente sobre el que varios de sus mentores deciden seguir empujando.“Legalmente rubia”, basada en la novela “Legally Blonde” quepublicó en 2001 y ese mismo año llegó al cine con dirección de Robert Luketic y protagónicos de, tuvo su versión de teatro musical a partir de 2007 con presentaciones en Estados Unidos y puestas internacionales que llegaron a Londres y Madrid (en la ciudad española desde el próximo mes).Aquí se hará a partir de la asociación de Carlos y Tomás Rottemberg con Valentina Berger y Mariano Pagani.En el caso de “School of Rock”, se trató de, y que desde 2015 se afirmó sobre tablas haciendo temporadas en Estados Unidos y Londres para en septiembre próximo recalar también en la capital de España.La propuesta argentina que tomará el lugar que “Matilda” inventó en la enorme sala del centro porteño, reúne a los Rottemberg con Pagani y las firmas Ozono y Preludio.Además de las recurrentes presencias de los Rottemberg y Pagani, los equipos creativos en torno a ambos títulos locales recogerán lo cosechado por la experiencia con “Matilda” ya que repetirán rubros esenciales conen dirección general,en dirección de actores y la producción a cargo de la dupla Maga Altman-Laura Casadiego.A la espera de definir sobre fin de año el resto de los equipos y el casting actoral, Rottemberg considera que para llevar adelante estos nuevos títulos–se explaya--Como empresario yo no freno en épocas malas, el empresario tiene obligaciones y tiene que responder tanto cuando viene mejor como cuando viene más flojo. Respondo a una premisa que tantas veces repetí “el riesgo es la justificación moral del empresario”. Pero también acordemos que la actividad teatral y musical en el país, superada la pandemia, está teniendo el acompañamiento del público y eso también te envalentona. El público permitió no solamente cubrir un costo que parecía imposible, sino que con su afluencia además generó una utilidad que hoy se transforma en más trabajo, en más contratos, en más teatro. Así que por un lado es bastante simple explicar la ecuación pero tomando nota de la envergadura del proyecto y de las decenas y decenas de personas que trabajan para poder hacerlo es que nos unimos grandes productoras por el riesgo que conlleva. En esto haría un paréntesis y una mención muy especial en el productor Mariano Pagani que vive entre Madrid y Buenos Aires y al que podemos llamarlo el gran factótum de estos espectáculos.-Sobre la situación país, recuerdo que “Matilda” se empezó a formar en marzo de 2021 en plena pandemia (ante una iniciativa de la productora Valentina Berger, como ahora lo hizo acercando “Legalmente Rubia”) y cuando todavía faltaban meses para que llegue la última ola, que fue en enero del año siguiente con la variante Omicron de coronavirus. La situación del país hoy está como está, pero no nos olvidemos, y tomo el ejemplo de “Matilda” donde la única participación del dólar es un adelanto que después se recupera por la ley del autor que se lleva el 10 por ciento de la taquilla. Todo lo demás es un producto y una versión netamente argentina. Por lo tanto, lo que cambia es que trabaja cualquier cantidad de gente argentina. Por eso, me parece que es importante marcar que no es un espectáculo que viene de afuera, es solamente un libro que viene de afuera, base para hacer una gran versión local de un espectáculo enteramente nacional como quedó demostrado.