Rossi afirmó que "Macri es el jefe de Milei" y que UxP esta una "posición competitiva"

Agustín Rossi criticó a Milei y señaló que UxP busca el voto de los que no votaron o votaron en blanco.

La relación de Milei con Macri

El Jefe de Gabinete apuntó a la relación entre Macri y Milei.

El jefe de Gabinete y candidato a vicepresidente de Unión por la Patria (UxP), Agustín Rossi, calificó este domingo alpara las elecciones generales y señaló que buscarán el voto de aquellos que "votaron en blanco o no votaron".Rossi, en diálogo con Radio Rivadavia, afirmó queEl candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, indicó en una reciente entrevista con Radio Mitre que si llega a ser "presidente, Macri tendría un rol destacado" en su gobierno "como representante de la Argentina".Luego de estas declaraciones, dirigentes del PRO calificaron como "una chicana" el ofrecimiento de Milei a Macri, aunque el líder de Juntos por el Cambio no rechazó el ofrecimiento ni dijo nada al respecto hasta el momento.Sobre los resultados de las elecciones primarias, donde"Para nosotros, si en el momento en que presentamos la lista nos decían que íbamos a terminar las PASO a tres puntos del que ganó, pensábamos que sería un buen resultado, era dentro de lo previsible", señaló el exministro de Defensa.Y agregó: "Siempre esperábamos ganar, pero estamos en una posición competitiva y con confianza para la primera vuelta y seguramente se definirá en ballotage".Acerca de la estrategia electoral del oficialismo,"Cuando la gente vaya al cuarto oscuro se van a ver tres nombres, el de Sergio Massa, Patricia Bullrich y Javier Milei", indicó Rossi.En ese sentido, destacó que el oficialismo hizo autocrítica sobre la gestión económica y marcó que Sergio Massa, candidato presidencial de UxP y ministro de Economía, "admitió que fue un error no decirle a los argentinos sobre los efectos del condicionamiento que nos dejó el acuerdo con el FMI que tomó Macri y quizás a principios de este año debíamos ser más explícitos sobre las consecuencias de la sequía".Aunque expresó:El funcionario santafesino confirmó que "Massa tomará medidas para paliar la situación económica luego de su viaje a Washington", donde mantendrá reuniones con funcionarios de la Casa Blanca y con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, con la que intentará negociar una ampliación de los desembolsos.Rossi también comentó sobre el rol que tomarán el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner para las elecciones generales."Cuando el Presidente anunció que no iba a ser uso de la reelección, dijo que iba a abocarse a la gestión y eso es lo que se está haciendo. Yo cuando escucho que preguntan qué está haciendo el Presidente, tengo que comentarles que cuando uno gestiona tiene reuniones que no están en la agenda y que son reuniones cotidianas, que tienen que ver con la gestión", destacó.Y continuó: