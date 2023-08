Autoridades electorales de Ecuador confirmaron "dificultades" para votar en el exterior

Luisa González llamó al CNE a garantizar el voto de los ecuatorianos en el exterior. Foto: Twitter

Denuncia desde el exterior 🗽



Desde Nueva York, denunciamos las fallas del sistema del @cnegobec que han atropellado nuestro derecho al voto. No hemos podido votar telemáticamente debido a estas deficiencias. Exigimos que se respeten nuestros derechos democráticos.… pic.twitter.com/QCO9RHEOEy — Santiago Calderón (@HenrySCalderon1) August 20, 2023

En 1a vuelta de 2021, votaron más de 85000 ecuatorianos en Europa, Asia y Oceanía. Hoy, votaron menos de 24000 de 81000 inscritos. Fallas del sistema impidieron que decenas de miles puedan votar, incluido yo. ¿Qué hará @cnegobec para corregir esta violación a nuestros derechos? — Guillaume Long (@GuillaumeLong) August 20, 2023

La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador, Diana Atamaint, admitió que durante los comicios generales anticipados de este domingo hubo "dificultades" en el voto electrónico habilitado para los electores que viven en el exterior., dijo Atamaint en un balance sobre el desarrollo de la jornada, en la que se eligen presidente y 137 diputados.Agregó que, sin precisar cuál fue el motivo de la falla.La jefa de observadores de la OEA, la exvicepresidenta y excanciller de Panamá Isabel de Saint Malo, manifestó que había estado recibiendo "información y alertando al Consejo Nacional Electoral, por ejemplo, con algunos temas que han surgido con el voto telemático", según la agencia de noticias AFP.Más temprano, la candidata presidencial favorita,Antes de los comicios, los emigrantes habían exigido que se habilitasen recintos electorales en los países adonde viven más ecuatorianos, puesto que en las elecciones regionales y municipales de febrero pasado ya había habido problemas con el sistema virtual.Sin embargo, las autoridades electorales rechazaron el pedido."Hago un llamado por nuestros migrantes que no están pudiendo votar en el exterior: que el Consejo Nacional Electoral corrija los errores y permita a los migrantes votar", dijo González a la prensa tras votar en la localidad de Canuto, en el oeste de Ecuador.escribió Long en Twitter.En una aparición anterior, la presidenta del CNE dijo en conferencia de prensa en Quito que técnicos estaban trabajando a través de un call center para atender "de forma personalizada" los problemas que pudieran surgir.Más temprano,Unos 13,4 de los 18,3 millones de ecuatorianos están convocados a ejercer el voto obligatorio este domingo, en una jornada marcada por la violencia vinculada al narcotráfico y el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio hace once días.Del total de ciudadanos llamados a las urnas, unos 120.000 se inscribieron para votar en el extranjero.A través de redes sociales, los ecuatorianos presentaron sus quejas al verse imposibilitados de votar por un error en el sistema, y algunos denuncian un jaqueo.Al respecto, el CNE señaló que "los intentos de accesos ilegítimos a la plataforma han sido bloqueados, y NO se reportan incidentes".