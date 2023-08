Detuvieron a tres sospechosos acusados de matar a balazos a un joven en José C. Paz

Foto Prensa Min. Seguridad PBA.

Tres hombres fueron detenidos en las últimas horas, aen la localidad bonaerense de José C. Paz, tras una serie de allanamientos donde secuestraron armas y elementos de interés para la causa, informaron este domingo fuentes policiales.Las detenciones fueron concretadas en la fecha por efectivos de la Sub Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de dicha jurisdicción, quienes dieron cumplimiento a siete ordenes de allanamiento dispuestas por el Juzgado de Garantías 1 del Departamento Judicial San Martín.Según precisaron las fuentes, los tres sospechosos fueron capturados en diferentes viviendas de las localidades bonaerenses de José C. Paz y Malvinas Argentinas y fueron identificados como Fabián Alejandro Orellana, de 24 años, Jorge Gastón González, de 39, y Gonzalo Maximiliano Spenig, de 20., de 19 años, hace una semana en la esquina de Buenos Aires y Crucero La Argentina, a metros de la casa del joven, emplazada en el noroeste del conurbano bonaerense.Durante los allanamientos señalados, los efectivos secuestraron 10 teléfonos celulares, cinco chalecos antibalas, dos escopetas 12/70, tres pistolas 9 milímetros, una pistola .45 con cargador y tres municiones, una pistolera, una caja con 26 municiones 9 milímetros, 12 municiones punta azul calibre 9 milímetros, tres vainas servidas calibre 357, una vaina calibre 9 milímetros y una motocicleta marca Honda Wave.De esta manera, Spenig, González y Orellana quedaron a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 20 descentralizada de Malvinas Argentinas, a cargo del fiscal Gustavo Carracedo, quien los indagará en las próximas horas tras imputarlos por el delito de "homicidio calificado por la utilización de arma de fuego, en concurso premeditado de dos o más personas".El hecho por el cual fueron aprehendidos los sospechosos ocurrió durante la madrugada del domingo 13 de agosto, cuando Orieta fue sorprendido en la vía pública por tres sospechosos,y escaparon del lugar.Luego de resultar gravemente herido, el joven fue trasladado por un vecino en un automóvil particular hacia el hospital Caporaletti de José C. Paz, donde finalmente falleció como consecuencia de al menos dos disparos de arma de fuego en el pecho, otros dos en las piernas y uno en la espalda.