Florencia Aroldi: “El teatro son los otros, aceptar la diversidad y priorizar lo colectivo”

Todos los actores están siempre en escena. /Foto: prensa.

Sus obras en cartel HIja de actores, ya que su padre es el recordado intérprete y poeta Norberto Aroldi, no extraña que Florencia haya crecido sobre un escenario. Tampoco que actualmente tenga varias obras en cartel en Rosario y en Córdoba y un puñado en la Ciudad de Buenos Aires.



➤“Puerta Cancel”. Miércoles a las 21 en El Tinglado, Mario Bravo 948.



➤“Scalabrini Oriz”. Sábados a las 20 en el Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543.



➤“Amor impaciente”. Martes y domingos a las 20 en Microteatro, Serrano 1139.



➤“Controlate Begonia”. Forma parte del ciclo Más Teatro y tiene funciones más esporádicas.



Además en septiembre Pablo Novak dirigirá “Autocasting” e Ignacio Ciatti “Desestafada” en el Microteatro.

Florencia Aroldi estudió teatro con Raúl Serrano y dramaturgia con Mauricio Kartun. /Foto: prensa.

Los directores: Claudio Véliz, Florencia Aroldi, Julia Fonari y Julián Belleggia./Foto: prensa.

La autora también edita obras teatrales para distribuir en escuelas. /Foto: prensa.

Cada miércoles la actriz, dramaturga y directora Florencia Aroldi reúne cuatro obras breves en una función que lleva por título. Pero aunque ha presentadode duración en el Microteatro y ha escrito otros incluso para ser montados de modo virtual durante la pandemia, Aroldi no es una recién llegada al formato breve.Allá por 1981 Florencia acompañó a su madre, María Ibarreta, por entonces en pareja con Osvaldo Dragún, motor de Teatro Abierto, a algunas de las funciones del ciclo que reunía obras breves para denunciar la represión, el autoritarismo y los desaparecidos. “Tenía siete años cuando pusieron una bomba en el Teatro Picadero, donde se desarrollaba el ciclo”, recuerda Florencia, quien marca la diferencia de sentidos entre aquel ciclo que nació a finales de la dictadura yactual, que impulsa la puesta en escena de obras de corta duración.quien estudió teatro con Raúl Serrano y dramaturgia con Mauricio Kartún- se llama “Puerta Cancel”,Detrás de aquella puerta a la que alude el título haycomo determinante en los vínculos humanos. Entonces surge la visita de una vendedora de filtros purificadores que ofrece una botella recargable a cambio de todos los contactos telefónicos, pero también una pareja de ex amigas que a la vez con la ex mujer y la actual de un hombre y se unen para festejar el cumpleaños de la hija de una de ellas en una casa porque no pueden pasar un salón infantil; tambiény el cliente no puede conocer los precios de antemano y una peluquería en la que en plena hiperinflación se abonan cortes y peinados rigurosamente pro adelantado.El resultado es una sucesión de frescos que componen en conjunto un estudio sobre las relaciones humanas en el que hay pasajes de humor y otros de melancolía.Después de una de las funciones de su obra, Aroldi conversó con Télam sobre su apuesta al formato breve y su decisión de difundir el teatro incluso a través de la lectura.-La obra lleva un título que alude a esa puerta interior, posterior a la de calle, que protege la intimidad del hogar, pero que, a la vez actúa como defensa, a partir de la concepción del otro como enemigo. Es la tensión entre el interior y el exterior, lo público y lo privado. Puerta Cancel es el nombre que tendrá mi próximo libro de obras de teatro. Vengo trabajando con títulos que tienen que ver con la arquitectura: Pasaron “Celosías”, “Dintel” y “Ochava”.-Sí. Claudio Véliz dirige “Cuchara de Madera”; Julián Belleggia, “Heteroflexibles” y Julia Funari, “Pestañeame”. Enrique Pichon Riviere decía: “En tiempos de incertidumbre y desesperanza, es imprescindible gestar proyectos colectivos desde donde planificar la esperanza junto a otros”.Es interesante montar una obra con cuatro directores. Por lo general, escribimos solos. Somos independientes pero esa puesta nos permite conectarnos con otros, imaginar y potenciar y dirigir en este territorio.El teatro son los otros. La figura es la cooperativa, escuchar a otros, aceptar la diversidad y priorizar lo colectivo.-Claro. Mostramos la tramoya. Un personaje solo no es objeto del teatro porque el teatro es colectivo y más en época de desesperanza y fragmentación. La estética es estar presentes y la ética, la suma de voluntades que arma un grupo.Y suceden cosas como que una de las actrices se enfermó y otra se ofreció a hacer su papel. Entonces otro compañero se ocupó de guardar la escenografía después de uno de los actos.-Nadie escribe sobre lo que no conoce. Liliana Bodoc decía que escribir es un diálogo permanente con la infancia. Entonces hay cosas que me pasaron como asombrarme por el costo de una fiesta en un saloncito para mi hijo. O la preocupación cotidiana por la subsistencia. Incluso cosas que pienso como que la mayor sororidad es con la ex de tu marido. Pero en el teatro fantaseo con esos elementos personales hasta llevarlos al absurdo.- Esta transformación surgió en la pospandemia. Por los videos y también por los episodios de Netflix. Aporta un público genuino.También se puede contar bien una historia en 13 minutos. Yo trabajo la estructura dramática, pero también la metonimia, o sea enfocar la parte por el todo. Entonces tiene que estar súper condensado, el conflicto a punto de ebullición y hay un aceleramiento de la historia.Creo que los espectadores hoy pueden asistir a una ceremonia teatral de 55 o 60 minutos. Pero también creo, y hablo también como espectadora, que tenemos que re educarnos para prescindir por más tiempo de las pantallas, para detener la mirada en el escenario.-En Microteatro la obra se representa cuatro veces en poco tiempo. Los actores no tienen tiempo de “transitarla” pero, a la vez, se representa en una habitación chica, con 22 sillas, donde el público es parte del hecho escénico. Se rompe la cuarta pared que sí está en El Tinglado, una sala convencional donde pudimos ensayar y ver cada uno de los actos por separado y también en conjunto.-Sí. Tiene el apoyo de Mecenazgo y consiste en la edición de obras y su distribución en las escuelas. Son textos actuales que vienen con una guía de lectura y apuntan a un trabajo interdisciplinario con materias como Historia y Sociales porque involucran personajes como Galileo Galilei, Azucena Villaflor o Carlos Fuentealba. Ya vamos por el quinto tomo y es un modo de acercar el teatro a los adolescentes que son el público más revolucionario.