Ladrilleros convocó a profundizar la militancia y adoptar medidas para triunfo de UxP

Luis Cáceres, titular del gremio de ladrilleros.

El jefe de la Unión Obrera Ladrillera (Uolra) e integrante de la CGT, Luis Cáceres,para "revertir el resultado electoral de las PASO" e "ingresar al balotaje" de la mano de la coalición oficialista Unión por la Patria (UxP).En declaraciones a Télam, y en el contexto del 21 de agosto por el Día del Trabajador Ladrillero, Cáceres reclamó "urgentes medidas que ofrezcan respuestas a la situación económica" y recuperar la iniciativa política para triunfar en octubre", porque "el peronismo tuvo siempre la capacidad de enfrentar complicaciones y salir adelante".Fue una sorpresa para toda la sociedad, pero hay posibilidades de revertirlo en octubre con un compromiso militante de todos los sectores del movimiento nacional en la campaña. El 13 de agosto hubo un exceso de confianza. El comicio demostró que no se gana sólo con las estructuras. Hay que agregar militancia", puntualizó.Cáceres, vocal del consejo directivo de la CGT, convocó a unircon la fórmula de Sergio Massa y Agustín Rossi, y puntualizó que el objetivo prioritario y principal "es entrar al balotaje" que está fijado para el 19 de noviembre.El sindicalista aseguró que existen posibilidades para lograrlo, pero ello depende de "lo que se haga, es decir, de las medidas que se adopten para ofrecer respuestas a la grave situación económica", a la vez que enfatizó que "siempre que pierde un espacio político se debilita, lo que es aprovechado por los factores de poder"., y también hubo hechos graves de inseguridad. Hubo en general una sensación de caos, todo lo cual generó debilitamiento", dijo.Cáceres llamó a recuperar la iniciativa política a pesar del "duro golpe", porque hay que creer en "las convicciones, la militancia y el espíritu peronista para asumir los desafíos", y denostó tanto a Javier Miliei como a Patricia Bullrich, los candidatos de las opositoras La Libertad Avanza (LLA) y Juntos por el Cambio (JxC), respectivamente.Así como Milei plantea con claridad su proyecto político para la Argentina, el peronismo debe hacer lo mismo. La discusión de fondo no es la ultraderecha sino un proyecto para 30 años", enfatizó.El dirigente añadió que "el peronismo debe plantear un proyecto no sólo desde la negativa a partir de las propuestas opositoras de quita de derechos sino para tres décadas, con eje en el desarrollo industrial, productivo, científico y tecnológico, incorporando a las economías regionales y con un Estado fuerte para explotar las exportaciones energéticas y alimentarias para poder incluir a todos".Para Cáceres,Ese candidato ignora al llamar a privatizar y eliminar todo que la Argentina tiene una estructura y una historia, por lo que aunque triunfase no le será fácil o sencillo implementar su plan"."El movimiento obrero y los movimientos populares están de pie y mantienen su conciencia histórica", concluyó el referente sindical.