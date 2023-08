Cuatro candidatas mujeres competirán por la intendencia de Moreno

Mariel Fernández, la intendenta que tiene otras tres rivales.

Mariel Fernández, la más votada

La candidata de La Libertad Avanza

Un rol más protagónico

La candidata de la izquierda

El partido bonaerense de Moreno, uno de los más poblados del conurbano, tendrá en octubre una competencia electoral inédita: cuatro mujeres disputarán la intendencia, tras haber sorteado las PASO el domingo último.Además de la actual jefa comunal de Moreno,, quien ganó la interna de Unión por la Patria (UxP) y aspira a renovar su mandato, están anotadas también en la pelea por ese cargo la candidata de La Libertad Avanza (LLA),; la de Juntos por el Cambio (JxC),; y la del Frente de Izquierda y los Trabajadores- Unidad (FIT-U),Télam analizó con las postulantes el valor simbólico que representa que la intendencia de Moreno sea disputada por cuatro mujeres, quienes liderarán, de cara a octubre, la campaña electoral de sus respectivos espacios.La idea de "renovación" en ámbitos que eran históricamente reservados para los varones, la posibilidad de un "cambio generacional" y la defensa de los derechos propios del colectivo fueron algunas de las hipótesis esbozadas por las candidatas a la hora de explicar el respaldo en votos alcanzado hasta ahora., ganadora de la interna de UxP con casi 69 puntos, frente al concejal Damián Contreras (24,15%) y al dirigente peronista Osvaldo Balán (7,26%), superó también en las PASO al resto de las adversarias de otras fuerzas políticas y logró posicionar al frente oficialista en el primer lugar, al obtener el respaldo del 52,54% de los votantes.A principios de agosto, la intendenta e integrante del Movimiento Evita recordó en una entrevista con el diario Página 12 que en el 2019 ya había sido la jefa comunal "más votada de la historia de Moreno" y señaló: "Eso a algunos hombres les cuesta aceptarlo".En ese reportaje, Fernández se quejó: "Algunos dirigentes del peronismo, que tienen 80 años, no quieren asumirme como conducción".Su contrincante de LLA,, médica de 29 años y quien se ubicó segunda en las PASO con el 23,07% de los votos, admitió en diálogo con Télam que le había causado sorpresa advertir que será "la primera vez que compiten cuatro mujeres" por un distrito y consideró "gratificante" ser parte de un proceso electoral, más allá de quienes sean los postulantes."Será que la gente ha encontrado en nosotras cuatro la oportunidad para un Moreno mejor, indiferentemente de si somos mujeres u hombres", ensayó la candidata de Javier Milei en el municipio.Vera es la única de las cuatro que llegará a los comicios de octubre sin haber desempeñado un cargo público previo y explicó que decidió sumarse al Partido Libertario en 2020 con el "objetivo de reformar el estado de salud".Consultada sobre la idea de su jefe político de impulsar un plebiscito sobre la Ley de Interrupción Legal del Embarazo (ILE), en caso de acceder a la Presidencia, Vera se pronunció a favor de esa iniciativa: "Yo defiendo la vida, la libertad y la propiedad privada. Moralmente estoy en contra (de la ILE), pero entiendo que las leyes no se hacen como yo pienso sino por voluntad de la gente".Comentó que su padre, Ramón 'Nene' Vera, "viene de la política" y "fue peronista muchísimos años" hasta que "también le llegó el cambio de paradigma" y hoy, al igual que ella, integra una lista de LLA, pero como candidato a diputado provincial.Desde JxC, la candidata, una "emprendedora" de 35 años y concejal del municipio, celebró que las mujeres estén "teniendo un rol más protagónico en la política" y lo definió como "significativo".Agostinelli ganó su candidatura tras una ajustada interna (49,31% a 47,33%) contra Aníbal Asseff, un dirigente que -dijo- "hace 40 años maneja la hegemonía de la oposición" en el distrito.El tercer competidor del espacio en las PASO fue Lucas Agüero, quien obtuvo el 3,36% de los votos. En total, JxC logró el 16,98% del total de los sufragios."Estoy segura de que la política en general mejora cuando hay más mujeres involucradas y cuando se genera el espacio incluso para que ocupen los lugares de poder", subrayó Agostinelli, en una entrevista con Télam.Destacó además que, en el caso de Moreno, lo distintivo de la contienda de octubre no pasa sólo porque sean mujeres, sino también porque son "todas jóvenes" y eso, dijo, marca otra "renovación en la política".La libertaria Vera atribuyó la preselección de postulantes mujeres en las PASO a cierto hartazgo del electorado: "La gente quizás está cansada de ver la mismas caras de siempre, de quienes han estado como concejales 16 o 20 años, sin que haya habido un cambio en todo este tiempo".En tanto, la candidata del FIT-U,, fue la única que ya compitió contra otra mujer: en las PASO se enfrentó internamente a Lorena Pereira y entre las dos sumaron el 3,75% del total de votos en Moreno.La militante de la izquierda, docente de 35 años y también concejala, valoró en diálogo con Télam que "un montón de lugares ocupados históricamente por varones empezaron a ser cuestionados después de la marea verde".Sin embargo, Seitler se diferenció del resto de sus contrincantes y evaluó que la presencia de mayor cantidad de mujeres no implica necesariamente una "renovación" en la política., advirtió y puso como ejemplo a "Milei y toda su organización política", que "son enemigos declarados de la Educación Sexual Integral (ESI) y del acceso a la Ley de Interrupción Legal del Embarazo (ILE)"."Entonces no alcanza con ser mujer, se trata de defender nuestros intereses", amplió.Como síntesis, graficó: "Somos cuatro candidatas y dos proyectos, con sus matices obviamente".Argumentó que la línea divisoria entre el proyecto del FIT-U y el de los otros frentes es "la posición con respecto al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI)".