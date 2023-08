Determinan la condena que cumplirá el excura Carlos José por abusar de una alumna

El exsacerdote habría abusado de la alumna durante nueve años.

El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 2 de San Martín determinará el próximo martes la condena que recibirá, después de que el Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires revirtiera parcialmente la absolución por prescripción sobre el mismo delito, en octubre del año pasado."Más que nunca queremos reparación y que la justicia esté a la altura. Pedimos que quienes puedan se acerquen a los Tribunales de San Martín", dijeronque acompaña a las víctimas y sostienen como bandera que "los abusos sexuales en las infancias y adolescencias no prescriben".La audiencia en la queen función de atenuantes y agravantes, estuvo inicialmente programada para el 31 de mayo pasado pero un día antes fue pospuesta hasta nuevo aviso a pedido de la defensa porque José debía someterse a una operación quirúrgica programada que demoraría tres meses este trámite judicial.Finalmente,en los tribunales de San Martín (Ricardo Balbín 1753), hasta donde está previsto que se movilicen víctimas de violencia sexual en la infancia, sus familias y organizaciones que acompañan para reclamar la máxima condena."Es una audiencia 'de cesura', que es como se denomina aquella en la cual se le va imponer el monto de la pena condenatoria al acusado, porque está probado el delito cometido", dijo a Télam"Tanto la fiscalía como nosotros, como particular damnificado, vamos a pedir la detención dentro del marco que establezca la condena", adelantó.El letrado explicó que el rango de la pena por los delitos que está acusado José -, es decir, es una pena de prisión efectiva aunque "salvo alguna que otra circunstancia no va a ser detenido en ese momento, porque el fallo ya está recurrido"."El ánimo es de optimismo, esperando que le pongan una condena importante y es la demostración de que Mailin siempre dijo la verdad y quedó corroborado por las testimoniales", dijo Silveira.cuando el TOC N° 2 de San Martín lo absolvió al considerar que estaba extinta por prescripción la persecución penal tanto del "hecho 1" -caracterizado como teniendo lugar en el colegio San José Obrero de la localidad bonaerense de Caseros entre 2000 y 2001- como del "hecho II" -descripto como ocurrido entre 1999 y 2008 en la casa de la misma víctima-.A mediados de octubre del año pasado, el Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires revocó parcialmente el fallo de 2021 por considerar "acreditados" tanto "la materialidad ilícita" como "la autoría responsable" del imputado en relación aEsto implicó que la causa volviera al mismo tribunal de primera instancia de San Martín cuyo fallo fue parcialmente revocado, donde una nueva conformación tendrá que limitarse determinar la pena de la sentencia condenatoria, sin posibilidad de volver a revisar los hechos o cambiar el sentido de la decisión judicial.