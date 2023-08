Los Tres Chiflados cumplen 100 años: Llamen a Moe, que Larry está en cualquiera

cumplen años, como no podía ser de otra forma, por triplicado. No es broma: como grupo nacieron hace un siglo en el que se impusieron como la versión guarra de los creadores del cine mudo, léase Chaplin, Lloyd, Laurel & Hardy o Buster Keaton. A su vez en el cine debutaron el 26 de agosto de 1933, y desde el 20 de agosto de 1993, hace 50 años, tienen una tardía estrella en el paseo de la Fama de Hollywood.

El teatro en su país, los cortometrajes como complemento de los estrenos de Hollywood, más tarde el cine con formato largo, y finalmente su resurrección como serie de televisión en 1959 en pantalla estadounidense oficialmente hasta 1972, los impusieron como marca registrada, un sello que no pierde actualidad aún con sus transgresiones hoy políticamente incorrectas.

En este sentido, Argentina no es una excepción.

El primer contacto del público mundial con Los Tres Chiflados fue en las salas de cine, aquellas funciones conocidas en esta geografía como "parroquiales", o las "de continuado" que juntaban cortos de humoristas del periodo silente que abordaban diferentes géneros, como el western. También sonoros y de ciencia ficción, como ocurrió con los 13 memorables capítulos de la miniserie "Flash Gordon", rodados y estrenados en 1936.

Sin embargo, el trío nació mucho antes de que se convirtiera en protagonista de la industria del primer cine sonoro con esos episodios unitarios. Fue en los escenarios del varieté de 1923, cuando el mundo estaba en un momento bisagra, a mitad de camino entre la guerra que fue y la que sobrevendria, todavía en el epílogo de la Gripe Española y con ya tres años de Ley Seca -hasta 1933-, con la devastadora crisis económica y el simultáneo crecimiento de la mafia. Ese mismo año el cine los atrapó.



Chicos, adolescentes y adultos eran convocados por los receptores de televisión en blanco y negro al son de la vieja melodía infantil "Tres ratones ciegos" ("Three blind mice"), primero en horarios perdidos de la programación, luego al mediodía o en el momento de la merienda, para dar fe que los mayores disparates, en más de un sentido, tenían nombre y apellido.



Otras de las canciones que los identificaban era "Escucha al ruiseñor" ("Listen to the Mocking Bird"), un viejo tema popular estadounidense de finales del siglo XIX, de Septimus Winner, firmado con el seudónimo femenino de Alice Hawthome, con música de Richard Milburne, uno de los temas preferidos de Abraham Lincoln y resucitado en los 20s según la versión de Burl Ives.

Todo empezó en la década de 1920, cuando Moe conocido como "El Jefe", junto con su hermano Curly, formaron una pequeña compañía de vodevil. Más tarde, se unió su amigo Larry, quien se convirtió en su compañero inseparable. Juntos, conformaron el núcleo central de Los Tres Chiflados. Siguieron juntos hasta 1946, cuando el singular terceto fue reemplazado por el también particular Shemp, el mayor de los Howard.

Después de su exitoso paso por los escenarios -en los que profundizaron en su humor "grueso", por sus sketches, gags con doble sentido y desafiante -aparente- violencia física que recordaba a los clowns más perversos hasta entonces, y una vez terminada la prohibición alcohólica-, el grupo fue convocado por el cine con formato de serie, que les permitiría inmortalizarse, más allá de que sus incursiones en el largometraje no resultaron tan exitosas como las del dúo Abbot y Costello, que nacido en 1938 y de origen radial, funcionaria tanto en cine como en televisión varias décadas.



De los escenarios a los sets

Su debut en el cine fue el 26 de agosto de 1933 de la mano de la Metro Goldwyn Mayer; uno de cuatro filmes cortos en dos rollos (20 minutos) como "Cerveza y pretzels" ("Beer and Pretzels") que completaban aquellos programas que solían verse por unos pocos centavos en las salas de entonces. Así dio nacimiento a su vínculo de casi tres décadas con MGM.



En verdad aquella primera aparición fue detrás de Ted Healy, un comediante por entonces exitoso, cuya trama mostraba a un grupo de variete que tras luego de ser echado a patadas del lugar donde hacían sus humoradas, terminaban trabajando como mozos, y protagonizando un disparate mechado por numeros musicales, que termina en una bataola.

Todo tiene un final

Gustavo Cerati "Llamen a Moe" VER VIDEO

Chiflados animados

Los viejos episodios -tanto los de cine como los hechos para la ascendente televisión- inspiraron una tira animada titulada "Los nuevos 3 chiflados", una curiosa experimentación de mezclar viejos fragmentos con las caricaturas en nuevas historias con algunos personajes nuevos, en especial villanos, en medio de peripecias poco creativas que no dejaron marca en la pantalla chica

Entre 1965 y 1966 se probó suerte con 156 episodios de una curiosa combinación de acción en vivo, tomada de los episodios originales como prólogo y epílogo de dibujos animados con el trío, para el caso con Moe, Larry y Curly Joe (DeRita) que todavía vivos aportaban sus voces en el doblaje en inglés, no obstante no lograron entusiasmar demasiado a la teleplatea.

La popularidad de Los Tres Chiflados alcanzó su punto máximo en la década de 1940, en coincidencia con la guerra. Sus cortometrajes se convirtieron en un fenómeno y su humor físico conquistó a audiencias de todas las edades. No había nadie que pudiera resistirse a sus ocurrencias cómicas.