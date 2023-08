Avanza el proyecto del primer satélite meteorológico de América Latina

"Tenemos la necesidad de contar con un satélite propio de Latinoamérica para lograr la soberanía, buscamos generar datos que se adapten mejor a las necesidades que tenemos a nivel regional" Luciano Vidal

Argentina, junto a otros países de la región, comenzó el proceso de diseñar, desarrollar y operar el, que brindará, por lo, explicaron especialistas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae).La iniciativa, que actualmente cuenta con la participación de(WMO, por sus siglas en inglés),, ya que los que están operativos en día pertenecen a países del hemisferio norte y responden principalmente a sus intereses, indicaron las fuentes."Tenemos la necesidad de contar con un satélite propio de Latinoamérica para lograr la soberanía, buscamos generar datos que se adapten mejor a las necesidades que tenemos a nivel regional", dijo a Télam Luciano Vidal, investigador del SMN.y la NASA, donde si bien hay acuerdos de cooperación, hay determinadas prioridades que están orientadas a las necesidades de ese país", explicó., que están normalmente colocados entre unos 60 grados norte y unos 60 grados sur y se mueven con la Tierra acompañando su rotación, por lo que enfocan siempre a un mismo punto."Esos satélites están preparados para los problemas del hemisferio norte. Cuando hay eventos extremos como la época de huracanes en el Norte, los satélites reducen la cantidad de información que nos envían", aseguró, gerente de Observación de la Tierra de laEste tipo de satélites que quieren replicarse cuentan con dos sensores principales a bordo, uno orientado al monitoreo de nubosidad y humedad de la atmósfera y otro que se encarga de analizar la actividad eléctrica de las tormentas., y se apunta a desarrollar el satélite en el marco de la Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio (ALCE), un organismo internacional conformado en 2021, encargado de coordinar las actividades de cooperación en el ámbito espacial de los países latinoamericanos y caribeños, para el uso y exploración pacífica del espacio ultraterrestre, la Luna y otros cuerpos celestes.Este año, el grupo de trabajo se reunió en Buenos Aires para comenzar a definir los intereses y las necesidades de la región, con la participación del SMN, la Conae, el Ministerio de Ciencia, la WMO, el Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) de Brasil, y la Universidad de Costa Rica."El paso que sigue es conformar otro grupo con especialistas de diferentes áreas ya que no es solamente el armado del satélite y la puesta en órbita, sino que todo eso conlleva toda una infraestructura a nivel terrestre. Este satélite se va a integrar en una constelación global de satélites meteorológicos, hay lineamientos que hay que seguir", aclaró Vidal.Según explicaron los especialistas, también se está hablando con Chile, Paraguay, México y Colombia para que se sumen al proyecto, lo que implica también tener mayores fuentes de financiamiento.. Hay instituciones que están dedicadas al procesamiento de datos, otras agencias que tienen los satélites pero no los pueden operar, otras agencias que están dedicadas a analizar imágenes y no tienen satélites. La idea es justamente invitar al resto de países para que sean parte de la construcción de instrumentos y el desarrollo de productos", afirmó Frulla, quien destacó queEste proyecto de integración regional no solamente apunta al trabajo en conjunto de los países sino que es importante que los países de América Latina puedan contar con un satélite propio para el monitoreo de sus fenómenos climatológicos, que les permita disponer de la información de manera autónoma y tener mayor capacidad de reacción ante eventos extremos, que son cada vez más frecuentes e inesperados, explicaron., concluyó Vidal.