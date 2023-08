Miles de personas se manifestaron en Níger en apoyo al régimen militar

Miles de personas se manifiestan en Níger en apoyo al régimen militar. Foto: AFP

El papa Francisco se pronunció sobre el golpe

"Sigo con preocupación lo que esta pasando en Níger. Me uno al llamado de los obispos en favor de la paz en el país y la estabilidad en la región del Sahel"

La concentración se concretó luego de que el líder del golpe, el general Abdourahamane Tchiani, advirtiera contra una intervención militar externa. Foto: AFP

El presidente derrocado, residente Mohamed Bazoum. Foto: AFP

Varios miles de personas se manifestaron en apoyo al régimen militar que el mes pasado tomó el poder en el país africano y excolonia francesa y depuso al presidente Mohamed Bazoum., líder del golpe del 26 de julio,y prometiera que el período de transición no superaría los tres años.El golpe creó preocupación en África y el mundo, ya que Níger es un aliado clave de los países occidentales en la lucha contra grupos fundamentalistas islámicos que operan en el Sahel, una larga franja semiárida que bordea el desierto del Sáhara por el sur.El sumo pontífice, que ha viajado a África más que a cualquier otro continente,"Sigo con preocupación lo que esta pasando en Níger. Me uno al llamado de los obispos en favor de la paz en el país y la estabilidad en la región del Sahel", dijo el pontífice tras rezar el Ángelus dominical en el Vaticano."Acompaño con la oración los esfuerzos de la comunidad internacional para encontrar lo más rápido posible una solución pacífica por el bien de todos", agregó.cantaron consignas y portaron pancartas con mensajes hostiles contra Francia y la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (Cedeao)."No a las sanciones", "¡Abajo Francia!", "Freno a la intervención militar", podía leerse en la plaza de la Concertación en la capital Niamey, informó la agencia de noticias AFP.armada con el fin de restablecer el orden constitucional en Níger.El organismo ya había decidido hace una semana activar una "fuerza de reserva para restaurar el orden constitucional" en el país, pero luego se multiplicaron las exhortaciones a buscar una solución pacífica., después de la visita a Niamey de una delegación de países de África Occidental para encontrar una solución diplomática.El nuevo régimen considera que cualquier intervención militar contra su país constituiría una "agresión ilegal e insensata" y prometió una "respuesta inmediata" a cualquier ofensiva."Si se emprendiera un ataque contra nosotros, no sería el camino de flores que algunos parecen creer", subrayó en un discurso televisado.Níger es el cuarto país de la región que atraviesa la misma situación.Desde el 30 de julio es objeto de duras sanciones financieras y comerciales por parte de la Cedeao.La elección del presidente Bazoum en 2021 fue un momento clave Níger, porque se trató del primer traspaso de poder pacífico desde su independencia de Francia en 1960.Desde el golpe, el presidente, de 63 años, se encuentra retenido en su residencia junto a su mujer y su hijo.