Murió a los 66 años Ron Cephas Jones, actor ganador de dos Emmy por "This Is Us"

Ron Cephas Jones, actor ganador de dos premios Emmy por su rol como William Hill en la serie "This Is Us", murió a los 66 años "por un problema pulmonar de larga data", informó su representante a medios de Hollywood.“A lo largo de su carrera, cualquiera que tuvo la suerte de conocerlo sintió su calidez, belleza, generosidad, amabilidad y corazón”, dice el texto enviado a la prensa, que añade sobre el final: "La belleza interior y el alma de Ron fueron evidentes para la gran audiencia por su actuación ganadora de múltiples premios Emmy en 'This Is Us'".Aunque era reconocido por su actuación en la popular serie, que además de los Emmy obtenidos en 2018 y 2020 le permitieron hacerse con diversos galardones en los últimos seis años; contaba con una extensa trayectoria en cine, teatro y televisión.Nacido en Nueva Jersey, en televisión también se lo pudo ver en capítulos de las series "La ley y el orden: Crimen organizado", "Mr. Robot" y Luke Cage, entre tantas.En cine acumuló más de 20 títulos, entre los que destacan "Dulce y melancólico", de Woody Allen; "Días perrunos", "Venom", "A través del universo" y "Mi nombre es Dolemite", junto a Eddie Murphy.Sus comienzos habían sido en los años '80 en teatro, en donde luego de participar en una obra basada en la vida de la cantante Billie Holiday, llamó la atención del circuito tanto comercial de Broadway como independiente. En tal sentido, fue convocado para producciones tan disímiles como "Ricardo III", la cual protagonizó en Nueva York, y "Holiday Heart".Ron Cephas Jones es padre de la también actriz y cantante Jasmine Cephas Jones, con quien compartió cartel en "Días perrunos".