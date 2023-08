España se coronó campeón del Mundial Femenino 2023. Foto: AFP

⭐️ ¡¡𝗦𝗢𝗠𝗢𝗦 𝗖𝗔𝗠𝗣𝗘𝗢𝗡𝗔𝗦 𝗗𝗘𝗟 𝗠𝗨𝗡𝗗𝗢!!



🏆 ¡¡LO HEMOS LOGRADO!!



🥹 No sabéis lo que esto significa realmente.



🫶 ¡¡HISTORIA DEL FÚTBOL ESPAÑOL!!



Lᴏs sᴜᴇɴ̃ᴏs sᴇ ᴄᴜᴍᴘʟᴇɴ... ❤️



🆚 #ESP - #ENG I 1-0 #JugarLucharYGanar I #FIFAWWC I #CampeonasDelMundo pic.twitter.com/9Ynd3EgNNc — Selección Española Femenina de Fútbol (@SEFutbolFem) August 20, 2023

España, quinto país campeón del mundo en fútbol femenino El fútbol femenino español, no obstante, logró la particularidad de ser el primero en ostentar las tres Copas del Mundo de la FIFA (Mayor, Sub 20 y Sub 17) en simultáneo.



Además, con la coronación de este domingo, España igualó a Alemania en el mérito de haber ganado la mayor competencia del fútbol tanto en varones como en mujeres.



. Detalle de los Mundiales Femenino



Año (sede): campeón.



1991 (China): Estados Unidos



1995 (Suecia): Noruega.



1999 (Estados Unidos): Estados Unidos.



2003 (Estados Unidos): Alemania.



2007 (China): Alemania.



2011 (Alemania): Japón.



2015 (Canadá): Estados Unidos.



2019 (Francia): Estados Unidos.



2023 (Australia-Nueva Zelanda): España.







* Títulos: Estados Unidos.4; Alemania 2; Noruega, Japón y España 1.

España se coronó campeón del Mundial Femenino Australia-Nueva Zelanda 2023 al vencer a Inglaterra pordisputada este domingo con 75.784 espectadores en la ciudad de Sydney.Con un gol de la capitana Olga Carmona, a los, las españolas alcanzaron su primera Copa del Mundo con el seleccionado mayor, luego de ganar el título con la Sub 17 (2018 y 2022) y la Sub 20 (2022).La "Roja" completó la triple corona con un triunfo merecido que pudo ser más amplio si la arquera británica Mary Earps no le hubiera tapado un penal a la mediocampista Jennifer Hermoso en el segundo tiempo.España se convirtió en el(mayor, Sub 20 y Sub 17) al mismo tiempo y en el segundo junto con Alemania en haber coronado la Copa de la FIFA masculina y femenina.El equipo de Jorge Vilda avanzó a la ronda final del Mundial como segundo del Grupo C, después del cachetazo de Japón (0-4) tras vencer previamente a Costa Rica (3-0) y Zambia (5-0). En la fase de eliminación directa, despachó a Suiza (5-1), Países Bajos (2-1), Suecia (2-1) y Inglaterra (1-0), que también buscaba su primer título tras coronar la Eurocopa y la Finalissima.en especial en la primera parte y a través de la habilidad de sus mediocampistas, entre las que se destacó Aitana Bonmatí, ganadora del Balón de Oro del Mundial.A los 29 minutos la defensora y capitana Olga Carmona recuperó la posesión, desbordó por el costado izquierdo a su marcadora y remató cruzado convirtiendo el gol para las españolas que tuvieron otras ocasiones de aumentar el marcador.En el segundo tiempo España mantuvo su nivel y desperdició un penal que significó un impulso para las inglesas en el final del juego. De todos modos, España controló el marcador con la seguridad de su defensa y celebró después de casi 14 minutos de tiempo agregado.España: Cata Coll; Ona Battle, Irene Paredes, Laia Codina y Olga Carmona; Aitana Bonmatí, Teresa Abelleiras y Jennifer Hermoso; Alba Redondo, Salma Paralluelo y Mariona Caldentey. DT: Jorge VildaInglaterra: Mary Earps; Jessica Carter, Millie Bright y Alex Greenwood; Lucy Bronze, Georgia Stanway, Keira Walsh y Rachel Daly; Ella Toone; Alessia Russo y Lauren Hemp. DT: Glotzbach- Wiegman.Gol en el primer tiempo: 29m. Carmona (E).Cambios en el segundo tiempo, al inicio, Lauren James por Russo y Chloe Kelly por Daly (I); 15m. Oihame Hernández por Redondo (E); 28m. Ivana Andres por Codina (E); 42m. Beth England por Toone (I) y 45m. Alexia Putellas por Caldentey (E).Incidencias en el segundo tiempo: 22m. Earps (I) detuvo un penal a Jennifer Hermoso (E).Árbitro: Tori Penso (Estados Unidos).Estadio: Australia (Sydney).