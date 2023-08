Batlle: el Incaa "es un motor enorme de la producción local"

Batlle destacó que "hoy contamos con ocho escuelas públicas de cine". / Foto: Prensa

El titular del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa), Nicolás Batlle, defendió hoy la actividad de ese organismo al destacar que se trata de "un motor enorme de la producción local", que "genera películas que nos representan locamente y en todo el mundo", tras la advertencia del candidato a jefe de Gobierno porteño por La Libertad Avanza (LLA), Ramiro Marra, de cerrar el instituto si ese espacio político llega a la presidencia de la Nación."El Incaa es un motor enorme de la producción local, que genera películas que nos representan locamente y en todo el mundo", expresó Batlle en declaraciones a Télam sobre el organismo que depende del Ministerio de Cultura, encabezado por Tristán Bauer.El funcionario salió así al cruce de las afirmaciones de Marra, quien en su cuenta de la red social Twitter escribió: "No pasa nada, vamos a cerrar el INCAA", en respuesta a una persona que mencionó un llamado a concurso para nuevos cargos en el organismo.Marra se pronunció de ese modo un día después de que el candidato a presidente de LLA, Javier Milei, también advirtiera sobre la privatización o cierre del Conicet si llega a la presidencia de la Nación.Batlle, sobre el concurso al que se refirió el usuario en la red social, explicó queque "establece que todos los cargos deben ser concursados"., sostuvo y dijo que su "rol desde hace 16 meses, junto a mi equipo de trabajo, es la normalización del Instituto luego de la crisis que tuvimos en abril 2022".El funcionario sostuvo que "eso implica una enorme responsabilidad que incide en el fomento y la regulación de la actividad cinematográfica y audiovisual nacional" y manifestó que "no soy político, mi recorrido es en la producción de cine y entiendo lo que implica la presencia del INCAA en el día a día"., señaló.Batlle destacó que"El sector audiovisual genera puestos de trabajo de calidad, es fundamental crear mercados de trabajo", expresó y señaló que "eso no quita que nuestro rol principal que es el fomento, continúe haciéndolo con 200 películas anuales, entre cortos, medios, largometrajes, tanto de ficción, documental, así como animación y experimental o mantener una plataforma de cine nacional como CINE.AR Play, gratuita y con más de 2.2 millones de usuarios, solo por mencionar algunas de las acciones que llevamos adelante".