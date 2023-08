A 78 años del nacimiento de Sandro, las "nenas" se reunieron y cantaron en el mítico Castillo

Foto: Raúl Ferrari.

Foto: Raúl Ferrari.

No faltó nadie a la fiesta

Por un rato, el salón del segundo piso del, en un homenaje que coincide con el día que hubiese sido su cumpleaños número 78.A capela y cantada por sus “nenas”, se escucha “Una muchacha y una guitarra” en, la viuda del músico.Este sábado, el espacio de Boedo se convirtió en un punto de festejo para evocar al mítico cantante con“Disculpen, ¿hay algún problema?”, preguntaron dos agentes de la Policía de la Ciudad, asombrados frente a la fila en la puerta del Castillo donde funcionaban las oficinas y la sala de ensayo de Sandro., un edificio de dos pisos en el que el Gitano está presente en frases, fotos y distintos objetos míticos.Faltaban apenas unos minutos para las 17, la hora exacta en la que Sandro saludaba a sus fans en cada “Batalla del 19” en la que esta vez se presentaron Los Tabaleros con un show que incluyó una versión con arreglos folclóricos del clásico “Porque yo te amo”, el nombre que además aparecía bordado en las camisas de cada uno de los músicos.La banda folclórica estuvo a cargo de musicalizar el evento y el festejo por los 78 años del artista mientras que Ángel y Damián Malher contaron detalles de “Sandro de película”, el espectáculo armado con Sony Music que se presentará el 22 de noviembre en el Luna Park y que contará con una orquesta sinfónica de 60 personas junto a la voz y diversas imágenes del Gitano.pero que lo volvió a escuchar cuando se jubiló. “Es una fuente inagotable de novedades”, agregó sin dejar de apreciar el Castillo conservado en su estado original, ambientado con el legado y la historia de Sandro que se puede conocer en las visitas guiadas de cada sábado.Emocionada y con el ramo de rosas que le regalaron Los Tabaleros en la mano, Olga vivió el homenaje desde la primera fila, escoltada por los Malher. “Cada vez que entro al Castillo me emociono por cómo lo tienen y conservan”, dijo para describir lo que le sucede cuando visita el Centro Cultural en el que, además de evocar al artista, se realizan diversas actividades.Con una sala que terminó quedando chica por la presencia de un público diverso, de edades variadas y mayoritariamente femenino, el encuentro fue un homenajea la altura de uno de los artistas populares más importantes y en el que no faltaron los llantos, las risas y las evocaciones al Gitano., fue la canción que atravesó al evento en el que, en el medio del público, también estuvo presente Martín Fabio, más conocido como el Mono de Kapanga.Los Tabaleros volvieron a tocar “Porque yo te amo” como despedida y el tema con la voz de Sandro ya se puede escuchar en las distintas plataformas digitales.El público, sin embargo, no se movía del salón del segundo piso del Castillo donde en una de las habitaciones se exhibe tal vez el objeto más buscado por sus fans: la última bata que usó el cantante popular. “Acá es donde se desmayan sus nenas”, describe Luis Ortiz, el director del Centro Cultural CAVA.Los festejos por el cumpleaños no se terminan en Boedo y esta noche siguen en Lomas de Zamora, donde vivía Roberto Sánchez. En el Teatro Municipal, situado sobre la calle Manuel Castro al 200, diversos artistas lomenses van a hacer un homenaje musical a quien fue el vecino más famoso del barrio y en el que también estará Olga.Allí, seguramente volverán a sonar las estrofas de “Una muchacha y una guitarra” en la voz de las “Nenas”, las grandes animadoras del homenaje en el Castillo y de cada evento en el que Sandro sobrevuela en el ambiente.